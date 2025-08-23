news_header_top
Общество 23 августа 2025 15:42

Прямые рейсы из Казани в Шарм-эш-Шейх запустят в конце августа

Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая расширяет географию полетов. С 27 августа новый зарубежный партнер воздушной гавани – египетская авиакомпания Sky Vision Airlines – начнет выполнять рейсы в Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Перелеты будут осуществляться на самолетах «Boeing 737» вместимостью 189 пассажиров. Расписание сформировано до конца октября 2025 года, на период летней навигации. Время полета составит чуть более пяти часов.

#аэропорт Казань #Шарм-эш-Шейх
