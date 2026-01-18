Прямые авиарейсы между Казанью и Саудовской Аравией могут запустить в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Прямое авиасообщение между Казанью и Саудовской Аравией может быть открыто в 2026 году. Возможность запуска таких рейсов рассматривает авиаперевозчик Oman Air, сообщил ТАСС министр транспорта России Андрей Никитин.

По его словам, развитие маршрута обсуждается в рамках расширения международной авиасети с дружественными государствами.

Андрей Никитин также рассказал, что планы Oman Air не ограничиваются Казанью. Авиакомпания намерена увеличить частоту полетов в Москву, а также запустить рейсы в другие крупные российские города. В числе приоритетных направлений он назвал Санкт-Петербург, Екатеринбург и Сочи.

Ранее стало известно, что в конце февраля – начале марта 2026 года между Россией и Саудовской Аравией начнет действовать безвизовый режим.