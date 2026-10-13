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Общество 13 октября 2026 10:53

Прямые авиарейсы между Казанью и Грозным возобновят 15 октября

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Прямые авиарейсы между Казанью и Грозным возобновят 15 октября
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 15 октября возобновит регулярные рейсы между Казанью и Грозным. Полеты будут выполнять на самолетах Bombardier CRJ-200. Об этом сообщает Минтранс РТ.

С 15 по 27 октября самолеты будут летать по маршруту дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. С 28 октября расписание изменится: рейсы запланированы на среду и субботу.

«Возобновление прямого авиасообщения между столицами Татарстана и Чеченской Республики позволит существенно сократить время в пути, откроет новые возможности для деловых и личных поездок, а также станет важным фактором для укрепления межрегиональных связей и активизации взаимного туристического потока», – отметили в министерстве.

#прямые авиарейсы #Грозный #чечня #Казанский аэропорт #международный аэропорт казань
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