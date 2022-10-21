Прямые авиарейсы из Салехарда в Казань запустят в январе 2023 года

Авиарейсы из Салехарда в Казань запустит с 8 января следующего года авиакомпания «Ямал». Решение о введении прямых субсидируемых перелетов по этому направлению принял губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба Правительства ЯНАО.

«Прямые рейсы в Казань запускаем по многочисленным просьбам ямальцев — мне писали об этом и в социальных сетях, спрашивали во время встреч с населением. Уверен, направление будет востребовано, учитывая, что часть авианаправлений, которые развивали раньше, пока недоступны», — цитирует пресс-служба губернатора округа.

Рейсы будут выполняться еженедельно по воскресеньям. Вылет из Салехарда запланирован на 9.40, прибытие в Казань — в 10.20 по местному времени. Обратный рейс из столицы Татарстана назначен на 11.15, посадка в Салехарде будет происходить в 15.45.

Пассажиров планируется перевозить на современных российских лайнерах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 93 человека.