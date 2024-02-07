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Прямые авиарейсы из Омска в Казань откроются 1 мая
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Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»
Российская авиакомпания Nordwind в мае запустит прямые рейсы из Омска в Казань. Полеты будут выполняться по утрам в среду и воскресенье, сообщили ТАСС в пресс-службе омского аэропорта.
«В Казань первый самолет отправится 1 мая, время в пути – 2 часа 30 минут. С июня этот рейс сместится на четверг и воскресенье», – говорится в сообщении.
Пассажиров по этому маршруту будут перевозить на Boeing 737-800.
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