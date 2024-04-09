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Прямые авиарейсы из Казани в Волгоград откроются 30 апреля
Российская авиакомпании Nordwind 30 апреля запустит прямые рейсы из Казани в Волгоград. Полеты будут выполняться два раза в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.
Вылеты из Казани назначены по вторникам в 19.30, по субботам в 12.55. Из Волгограда самолеты будут вылетать по вторникам в 17.00, по субботам в 10.15.
«Рейсы будут выполняться совместно с авиакомпанией “Икар”. Длительность перелета составит 1,5 часа. В расписании возможны изменения», – говорится в сообщении.
Пассажиров будут перевозить на Embraer E190 с компоновкой 110 мест.
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