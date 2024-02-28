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Прямые авиарейсы из Казани в Петрозаводск откроются в июне
Росавиация включила авиарейс Петрозаводск – Казань в перечень субсидируемых маршрутов. С июня по октябрь перелеты туда и обратно дважды в неделю будет выполнять авиакомпания «ЮВТ АЭРО», сообщается в телеграм-канале Минтранса Республики Карелия.
«Авиарейс Петрозаводск – Казань по решению Федерального агентства воздушного транспорта на днях вновь включен в перечень субсидируемых маршрутов в этом году. Направление пользуется стабильно высоким спросом у жителей республики», – говорится в сообщении.
На маршруте будут задействованы авиалайнеры Bombardier CRJ-200 вместимостью до 50 пассажиров.
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