Прямые авиарейсы из Казани в Петрозаводск откроются в июне

Росавиация включила авиарейс Петрозаводск – Казань в перечень субсидируемых маршрутов. С июня по октябрь перелеты туда и обратно дважды в неделю будет выполнять авиакомпания «ЮВТ АЭРО», сообщается в телеграм-канале Минтранса Республики Карелия.

«Авиарейс Петрозаводск – Казань по решению Федерального агентства воздушного транспорта на днях вновь включен в перечень субсидируемых маршрутов в этом году. Направление пользуется стабильно высоким спросом у жителей республики», – говорится в сообщении.

На маршруте будут задействованы авиалайнеры Bombardier CRJ-200 вместимостью до 50 пассажиров.