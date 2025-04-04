Прямолинейный и не гибкий «Ак Барс». Почему Гатиятулин уступает «Авто» без плана Б

Победный план и состав не меняют - подумал Гатиятулин и вывел команду на пятый матч с «Автомобилистом» все с теми же козырями, что и в Казани во вторник. Уральцы же ко всему были готовы, «сожрали» лидеров, а казанцы сбились на примитивные атаки. «ТИ-Спорт» разбирается, почему Гатиятулину не хватает гибкости.





Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

«Автомобилист» правильно отреагировал на разгром в Казани, а «Ак Барс» остался статичным

То, что «Ак Барс» показал в первых двух периодах было сложно объяснить. Но на эмоции или готовность уровня плей-офф это было совсем не похоже. Да, по первому периоду казанцы даже незначительно перебросали хозяев льда – 15 на 12 бросков по воротам. Однако, в основном все броски казанцев производились от синей линии – ближе их защитники «Автомобилиста» к воротам Аликина просто не подпускали. Уральцы классно принимали гостей в средней зоне. Складывалось впечатление, что тренерский штаб «Ак Барса» просто взял план прошлого матча с активным прессингом с первых минут и решил, что это должно работать из раза в раз.

В действиях игроков «Ак Барса» не хватало креатива. Казанцы действовали крайне прямолинейно. Ни одного опасного момента не было создано и при розыгрыше большинства. Екатеринбург «вязал» игру всеми возможными способами.

А ко второму периоду «Автомобилист» и вовсе полностью забрал и преимущество по броскам, окончательно «размыв» даже эпизодическое преимущество «Ак Барса». После игры даже екатеринбургские журналисты обратили внимание наставника казанцев, что его команда играла слишком прямолинейно в завершении. Анвар Рафаилович, правда, с замечанием не согласился.

«Не соглашусь. Как ранее и говорил, играют два равных соперника, и инициатива переходит от одной команды к другой. И у нас были хорошие отрезки, и у соперника. Но соперник ими воспользовался, а мы – нет», – объяснил Гатиятулин.

Было очевидно, что после трескучего провала в прошлой встрече Николай Заварухин решил отказаться от идеи радовать болельщиков открытым хоккеем, и сконцентрировался в основном на хлестких быстрых контратаках, которые и приносили результат. В штабе Екатеринбурга грамотно отреагировали на казанский разгром. Из под активного прессинга уральцы стали выходить значительно быстрее, чем в Казани. Команда Николая Заварухина отыграла образцовый кубковый матч, просто не давая казанских игрокам развернуться. А голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин в этом плане играл ключевую роль. Со всеми не самыми хитрыми бросками «Ак Барса» голкипер «Автомобилиста» справлялся легко.

Фото: ak-bars.ru

Вопрос в другом: почему штаб Анвара Гатиятулина так и не сумел найти хоть какое-то противоядие такому простому плану штаба Заварухина? К сожалению, вновь приходится повторять наш тезис, что Анвар Рафаилович сумел неплохо прокачаться в плане атакующего хоккея за океаном в тренерских лагерях НХЛ за время без работы. Но пока так и не научился искусству реагировать на кризисные моменты в играх. Еще ни разу «Ак Барс» не переламывал игры, если пропускал первым. План, который был задуман изначально, если и менялся, то незначительно и со скрипом. «Ак Барсу» вновь не хватило гибкости, чтобы перестраиваться по ходу матча.

В «Ак Барсе» работает только первое звено. Галимов в плей-офф стал бесполезным

Пока что нынешняя серия ярко отражает давно изъезженную проблему «Ак Барса»: из признанных лидеров в команде забрасывают только Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов.

Если же соперник «съедает» их, то подхватить эту ношу просто некому. Приобретение Эрика О’Делла уже сейчас можно считать главным трансферным провалом дедлайна. У него не просто околонулевая статистика (1 ассистентский балл) в пяти играх серии – он вовсе пропадает с радаров до тех пор, пока не возникает в каких-то стычках, которые могут обернуться штрафом. Вчера, правда, он выиграл 7 вбрасываний из 11 и совершил 1 перехват, но дивидендов это казанцам не принесло.

Егор Коршков в третьем периоде и вовсе пропал со льда, проведя пару коротких смен. В итоге он провел на льду всего 7:44 минуты – меньше только у Замалтдинова. За это время он отметился лишь одним бросков в створ и одним силовым приемом.

Даже Анвар Гатиятулин, который лично звал хоккеиста в Казань из Хабаровска, похоже, понял, что пока что это не помощник в важнейших матчах. Все надежды, что проведший слабую регулярку форвард перезагрузится и заиграет по-другому в плей-офф окончательно испарились даже у самых больших оптимистов. У него, кстати, тоже только 1 ассистентский балл.

Но если с форвардами третьего звена уже давно все всё поняли, то такую потерю эффективности в плей-офф от главного снайпера и бомбардира, Артема Галимова, мало кто ожидал.

Если 25-летний нападающий в этой серии и забрасывает, то исключительно «ненужные» шайбы – как в концовке третьей игры при счете 6:2 или в пустые ворота – в первом матче. Однако, когда реально нужна помощь и решение задач в этой серии, он просто растворился. А ведь именно Галимов становился лидером по победным шайбам казанской команды в «регулярке».

Фото: ak-bars.ru

Все это очень напоминает прошлогоднюю историю, когда во второй половине регулярного чемпионата пара Кирилла Семенова и Семена Кошелева разрывала оборону буквально каждого соперника. Однако с началом первого раунде плей-офф с тем же «Автомобилистом» просто исчезли со льда и ничего опасного сопернику не предложили. Впрочем, тогда это касалось и всей команды – исчезли и Шипачев с Кагарлицким.

На этот раз первое звено «Ак Барса» забрасывает важные голы. А вот помощи от Галимова в сложные моменты игр практически не видно. Нет, он не исчез со льда – его видно. В первом периоде именно под его бросок выдавали шайбу - Аликин справился. Но видно, что без того пространства, которое ему давали в «регулярке» Галимов быстро потерялся. «Автомобилисту» достаточно было лишь лишить 25-летнего хоккеиста пространства.

Что дальше?

Нынешняя серия показывает, что пропущенная шайба одной из команды фактически означает, что переломить этот матч уже не удастся. И «Ак Барс», и «Автомобилист» в нынешней конфигурации не производят впечатление волевых команд, способных перестраиваться по ходу матчей и предлагать сопернику что-то принципиально новое.

В четвертом матче Николай Заварухин не сумел предложить ничего после первого провального периода, чтобы предотвратить итоговый провал. Точно также и «Ак Барс» вчера, получив совершенно другой уровень сопротивления вратаря и обороны потерялся, продолжая по инерции играть в том же ключе.

Фото: ak-bars.ru

Не удивительно, что Гатиятулин в последних двух играх делает ставку на дезориентирующий прессинг с первых минут, чтобы задавить «Авто» и забросить быструю шайбу. Решать кризисные моменты, как мы уже писали выше, он пока так и не научился.

В шестом матче наставнику «Ак Барса» и его помощникам необходимо предложить что-то принципиально новое. Вряд ли в воротах «Авто» вновь окажется неготовый голкипер, чьи ошибки позволили сделать разницу в четвертой игре серии.

Фото на анонсе материала: пресс-служба ХК "Автомобилист"