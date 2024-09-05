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Прямой регулярный авиарейс из Казани в Уфу запустят в октябре
Российские авиакомпании Nordwind и «Икар» в октябре запустят прямой регулярный рейс из Казани в Уфу. Перелеты между столицами Татарстана и Башкортостана будут выполняться дважды в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта Казани.
Авиасообщение из Уфы в Казань откроется 28 октября. Самолет будет вылетать по понедельникам и пятницам в 23.00 по местному времени.
Из Казани в Уфу первый рейс назначен на 31 октября. Полеты будут организованы по четвергам и воскресеньям в 11.20 по местному времени.
Пассажиров будут перевозить на воздушных судах «Эмбраер 190» вместимостью 110 человек. Время в пути составит чуть более часа.
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