Прямой регулярный авиарейс из Казани в Уфу запустят в октябре

Российские авиакомпании Nordwind и «Икар» в октябре запустят прямой регулярный рейс из Казани в Уфу. Перелеты между столицами Татарстана и Башкортостана будут выполняться дважды в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта Казани.

Авиасообщение из Уфы в Казань откроется 28 октября. Самолет будет вылетать по понедельникам и пятницам в 23.00 по местному времени.

Из Казани в Уфу первый рейс назначен на 31 октября. Полеты будут организованы по четвергам и воскресеньям в 11.20 по местному времени.

Пассажиров будут перевозить на воздушных судах «Эмбраер 190» вместимостью 110 человек. Время в пути составит чуть более часа.