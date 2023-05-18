Прямой регулярный авиарейс из Казани в Барнаул откроется в конце мая

Авиарейсы из Казани в Барнаул отроются 29 мая. Полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам, сообщает пресс-служба авиакомпании Nordwind.

«В рамках расширения полетной программы из Татарстана этой весной дополняем карту полетов прямым регулярным рейсом», – говорится в сообщении.

Время в пути из Казани в столицу Алтайского края займет 3 часа 10 минут, в обратном направлении – 3 часа 25 минут.