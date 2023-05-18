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Прямой регулярный авиарейс из Казани в Барнаул откроется в конце мая
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Авиарейсы из Казани в Барнаул отроются 29 мая. Полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам, сообщает пресс-служба авиакомпании Nordwind.
«В рамках расширения полетной программы из Татарстана этой весной дополняем карту полетов прямым регулярным рейсом», – говорится в сообщении.
Время в пути из Казани в столицу Алтайского края займет 3 часа 10 минут, в обратном направлении – 3 часа 25 минут.
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