news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 18 мая 2023 17:44

Прямой регулярный авиарейс из Казани в Барнаул откроется в конце мая

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Авиарейсы из Казани в Барнаул отроются 29 мая. Полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам, сообщает пресс-служба авиакомпании Nordwind.

«В рамках расширения полетной программы из Татарстана этой весной дополняем карту полетов прямым регулярным рейсом», – говорится в сообщении.

Время в пути из Казани в столицу Алтайского края займет 3 часа 10 минут, в обратном направлении – 3 часа 25 минут.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное