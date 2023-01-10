Прямой пригородный поезд связал административные центры Татарстана и Башкортостана

Пригородные поезда связали прямым беспересадочным сообщением административные центры Татарстана и Башкортостана – Бугульму и Кандры. Они курсирует в ежедневном режиме, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Поезда №6791 и 6793 отправляются со станции Кандры в 4.59 и в 13.27. В обратном направлении из Бугульмы электрички №6790 и 6792 выезжают в 8.01 и в 17.26. Длительность маршрута составляет 2 часа 12 минут.

Остановки предусмотрены на станциях Бикметово, Усень, о. п.1352 км, Туймазы, Исметово, Уруссу, Ютаза, о.п 1302 км, о. п.1283 км.

«На маршрутах действуют все федеральные льготы, а также скидки для студентов и школьников», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, 14 января откроется железнодорожное сообщение между Набережными Челнами и Бугульмой. Пригородные поезда будут ходить по субботам и воскресеньям. Так, поезд №6765/6766 Набережные Челны – Бугульма отправится в 6.34 и прибудет в 11.23. Электричка №6767/6768 из Бугульмы поедет в 12.53 и будет в Набережных Челнах в 17.20.

Поезд остановится на станциях Базаровка, Акбаш, Аккуль, Ялан, Письмянка, Ватан, Миннибаево, Кульшарипово, Альметьевская, Акташ, Маврино, Светлое Озеро, Заинская ГРЭС, Заинск, Старый Токмак, Зыча, Нижние Лузы, Бегишево, Авлаш, Никашновка и Круглое Поле.