Прямой поезд Ташкент – Казань прибыл на вокзал после шестилетнего перерыва

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Сегодня на центральный железнодорожный вокзал столицы Татарстана прибыл поезд №315 сообщением Ташкент – Казань. Этот рейс, выполненный «Узбекистанскими железными дорогами», стал первым за шесть лет, восстановив прямое сообщение между двумя городами по новому, более быстрому маршруту.

«Сегодня очень знаковое событие. Ташкент и Казань после определенного перерыва вновь соединились стальными магистралями. Я уверен, что этот поезд послужит дальнейшему увеличению турпотока, приезду и отъезду татарстанских гостей и граждан», – поприветствовал поезд Генеральный консул Узбекистана в Казани Нодиржон Касимов.

Маршрут, официально запущенный 21 декабря, проходит через территорию Казахстана и России, используя в качестве ключевой транзитной точки Оренбург. Состав отправляется из Ташкента по воскресеньям, а в Казань прибывает по средам. Обратный путь начинается по четвергам.

От Оренбурга до Казани поезд следует через Бузулук, Самару, Сызрань и Ульяновск, преодолевая этот отрезок за 19 часов 43 минуты. В самом Оренбурге состав стоит около часа, что позволяет жителям этого региона быть ключевыми пассажирами нового маршрута.

«Данный поезд у нас возобновил движение после закрытия в 2020 году, которое было связано с пандемией [коронавируса]. Мы считаем его очень востребованным, потому что очень много приезжают к нам из Узбекистана и учиться, и работать. Железные дороги в этом плане очень выручают», – пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Марат Хисамутдинов.

Он также подчеркнул межрегиональное значение маршрута внутри России: «Раньше отсутствовало прямое железнодорожное сообщение. Теперь у жителей Татарстана появляется железнодорожный транспорт до Самарской, до Оренбургской областей».

Главное преимущество – кардинальное сокращение времени в пути. Если раньше поезд шел через Екатеринбург восемь суток, то теперь через Оренбург – чуть больше двух.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«Раньше до Казани было восемь дней в пути, а сейчас вот туда-обратно – четыре дня. Это пассажирам дешевле обойдется билет, и побыстрее. А мы через Казахстан пришли, через Оренбург – всё нормально, всё угли дали, вода», – рассказал начальник поезда Хасан Ниязметов, встречая пассажиров на перроне.

Он подробно описал состав: семь вагонов (пять плацкартных и два купейных) общей вместимостью 342 места. На этом первом рейсе из Узбекистана до конечной точки доехали 29 человек.

«Если у нас пассажиров много будет, наше руководство сказало – ресторан тоже добавить. Сейчас у нас семь вагонов, может, будет 17. Должно всё от пассажира зависеть. Традиционные узбекские гостеприимство, блюда – будет», – заверил начальник поезда.

Представитель перевозчика – начальник филиала международных сообщений «Узбекистанских железных дорог» Шахобиддин Кадиров лично проинспектировал первый рейс.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«С Ташкента мы раньше ехали четверо суток через Екатеринбург, а сейчас мы едем со стороны Самары и Оренбурга. Через двое с половиной суток мы уже здесь, в Казани. Дорога хорошая, слава Богу», – озаметил Кадиров.

По его словам, пассажирами первого рейса стали как граждане Узбекистана, так и россияне из Самары и Оренбурга.

Пока поезд будет курсировать раз в неделю, но, как подчеркнули все участники церемонии, его частота будет напрямую зависеть от спроса.

Видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ».