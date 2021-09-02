В Instagram произошел массовый сбой

В социальной сети Instagram произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки в работе популярных интернет-ресурсов.

В 14.29 по московскому времени было зафиксировано 4663 жалобы. По данным Downdetector, 64% пользователей жаловались на невозможность загрузить фотографии, 23% не могли войти в свои аккаунты, а 13% отмечали общие неполадки в работе веб-сайта.

С проблемами прежде всего столкнулись пользователи соцсети, проживающие в странах Европы, включая Россию. Также сбои зафиксированы в ряде других государств, в том числе в США, Перу, Бразилии, Марокко, Иране.

Instagram — это одно из популярнейших приложений для обмена фотографиями и видеозаписями. Оно принадлежит корпорации Facebook.

Из-за случившегося сбоя был перенесен прямой эфир мэра Казани Ильсура Метшина, который должен был состоятся 2 сентября в 14.00. Глава города планировал ответить на вопросы, волнующие жителей столицы Татарстана.

Трансляция состоится завтра, 3 сентября, в 12.00 по Москве, сообщили в Telegram-канале мэрии Казани. «Надеемся, к этому времени технический сбой устранят. Спасибо всем за понимание!» — сказано в сообщении городской администрации.