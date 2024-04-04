Прямая трансляция: Вечер Татарстана в «Шатре Рамадана»

Началась прямая трансляция вечера Татарстана в «Шатре Рамадана-2024». Отметим, что данное культурно-благотворительное мероприятие каждый год организует ДУМ Москвы при поддержке Духовного управления мусульман РФ и Правительства столицы страны.

Напомним, 19-й «Шатер Рамадана» проходит с 11 марта по 9 апреля 2024 года. Ожидается, что в проекте примут участие более 10 стран, в том числе ОАЭ, Турция, Катар, Иран, Индонезия, страны СНГ, а также регионы России.

«В священном месяце Рамадан шатер размещается на парковочной площадке при Мемориальной мечети на Поклонной горе (ул. Минская д.2Б). Сюда с заходом солнца все желающие приглашаются разделить праздничный ужин-ифтар, послушать со сцены выступления и творческие номера профессиональных национальных коллективов», - говорится в сообщении организаторов.

Также организаторы отмечают, что «интерьер шатра радует взоры своей яркостью и свежестью, украшается переводами аятов из Священного Корана и хадисов, цветами и разноцветными шарами». Площадь «Шатра Рамадана» они увеличивают год от года, «с радостью принимая тысячи посетителей в течение всего месяца».