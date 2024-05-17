Прямая трансляция: пленарное заседание «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024»

Начинается прямая трансляция пленарного заседания XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024». Ее проводит телеканал ТНВ.

Планируется, что на этом мероприятии гости поговорят о перспективах взаимодействия России со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) в разных сферах. Также будут подведены итоги работы форума.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.