Прямая трансляция: Парад Победы в Казани

В Казани проходит Парад Победы, который граждане смогут посмотреть в режиме реального времени. Трансляцию проводит телеканал ТНВ. В прямом эфире жители и гости города смогут увидеть все основные праздничные мероприятия, запланированные в столице РТ на 9 мая: от прохождения войск Казанского гарнизона до вечернего концерта.

Уточняется, что в 09:45 мск начнут показывать церемонию торжественного прохождения войск Казанского гарнизона. Чуть позже, в 14:30, зрители смогут посмотреть Всероссийскую акцию «Бессмертный полк-2024». Вечером, в 18:55 мск, пройдет минута молчания в честь павших в борьбе против фашизма. А в 20:00 начнут транслировать праздничный концерт в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Отметим, что если вы не успеваете посмотреть все эти мероприятия в основное время, то повторная трансляция начнется на ТНВ в 22:30 мск.