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Прямая трансляция: Ежегодное послание Рустама Минниханова к Госсовету РТ
Телеканал ТНВ проводит прямую трансляцию ежегодного послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова к Госсовету республики.
Обращение татарстанского лидера пройдет в рамках 46-го заседания депутатов Госсовета РТ. На него приглашены депутаты Госдумы, сенаторы, члены татарстанского правительства, а также лидеры муниципальных районов республики и главы министерств и ведомств.
Напомним, первое обращение Рустама Минниханова к Госсовету Татарстана состоялось 13 октября 2010 года. С тех пор мероприятие стало ежегодным. В нем подводятся итоги работы за прошедший год, ставят планы для работы всех уровней власти, а также обозначаются ключевые направления для развития республики.
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