Прямая трансляция: Ежегодное послание Рустама Минниханова к Госсовету РТ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Телеканал ТНВ проводит прямую трансляцию ежегодного послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова к Госсовету республики.

Обращение татарстанского лидера пройдет в рамках 46-го заседания депутатов Госсовета РТ. На него приглашены депутаты Госдумы, сенаторы, члены татарстанского правительства, а также лидеры муниципальных районов республики и главы министерств и ведомств.

Напомним, первое обращение Рустама Минниханова к Госсовету Татарстана состоялось 13 октября 2010 года. С тех пор мероприятие стало ежегодным. В нем подводятся итоги работы за прошедший год, ставят планы для работы всех уровней власти, а также обозначаются ключевые направления для развития республики.