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Прямая трансляция: День Татарстана на Международной выставке-форуме «Россия»
Организаторы Международной выставки-форума «Россия», которая проходит в эти минуты площадке ВДНХ в Москве, проводят прямую трансляцию с мероприятия. Сегодня в рамках форума стартовал День Республики Татарстан.
Напомним, Республика Татарстан на выставке представлена на пяти локациях. Расположенные на них экспозиции рассказывают о значимых достижениях Республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.
Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку посетит Президент РФ Владимир Путин.
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