news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 2 декабря 2023 11:29

Прямая трансляция: День Татарстана на Международной выставке-форуме «Россия»

Скопировать ссылку
Прямая трансляция: День Татарстана на Международной выставке-форуме «Россия»

Организаторы Международной выставки-форума «Россия», которая проходит в эти минуты площадке ВДНХ в Москве, проводят прямую трансляцию с мероприятия. Сегодня в рамках форума стартовал День Республики Татарстан.

Напомним, Республика Татарстан на выставке представлена на пяти локациях. Расположенные на них экспозиции рассказывают о значимых достижениях Республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку посетит Президент РФ Владимир Путин.

#Татарстан #трансляция #выставка-форум Россия
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100