«Наиболее сложные участки – жилые массивы»: подтопление в Казани грозит 1,6 тыс. жителей

Потепление в Казани привело к значительным колебаниям температур, что негативно отразилось на состоянии дорожной сети

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Почему кладут асфальт в воду? Это временное решение до большого ремонта»

Совещание началось с обсуждения погодных условий в Казани – потепление в городе привело к значительным колебаниям температур, что негативно отразилось на состоянии дорожной сети. Поэтому с сегодняшнего дня в столице Татарстана стартует ямочный ремонт дорог, призванный временно решить проблему, сказал председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов.

Докладчик отметил, что в период межсезонья из-за колебаний температуры и высокой интенсивности движения машин на дорогах Казани образовалось много ям.

«До начала масштабных дорожно-строительных работ для обеспечения безопасности дорожного движения проводится ямочный ремонт. К работам планируем приступить уже сегодня на основных улицах, мостах, развязках и путепроводах. Далее эти работы продолжатся на остальных участках», — отметил Саляхутдинов.

Игорь Саляхутдинов: «До начала масштабных дорожно-строительных работ для обеспечения безопасности дорожного движения проводится ямочный ремонт» Фото: kzn.ru

Он добавил, что в ближайшие месяцы перед дорожными предприятиями Казани стоит задача качественно и в срок выполнить запланированные работы. Докладчика дополнил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Поступают обращения, почему дорожные службы работают в такую погоду, кладут асфальт в воду. Это временное решение, чтобы поддержать дороги до большого ремонта. Это специальный материал, литой асфальт, который подходит для работы в таких погодных условиях», — пояснил глава города.

Для ямочного ремонта применяется специальный материал, литой асфальт, который подходит для работы в плохих погодных условиях Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы должны быть готовы к наихудшему варианту развития событий»

Далее слово взял начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов. Он подробно рассказал о предстоящем периоде повышенной опасности подтоплений.

По его словам, паводки придут в столицу Татарстана уже в третьей декаде марта. Ситуация в Казани будет зависеть от интенсивности таяния снега. Сейчас в столице республики наблюдаются положительные дневные температуры и отрицательные ночные.

«По прогнозу Гидрометцентра РФ, в марте температура воздуха в Казани на 0,3 градуса превысит средние многолетние нормы. Вскрытие Казанки и Волги ожидается в конце марта — первой половине апреля. Учитывая чередование положительных и отрицательных температур, паводок в Казани должен пройти благополучно», — пояснил Тимурханов.

Фердинант Тимурханов: «Начало паводка прогнозируется в третьей декаде марта» Фото: kzn.ru

По его словам, в этом году высота снега в Казани местами достигает одного метра, промерзание грунта в разных районах города варьируется от 62 сантиметров до метра.

«Начало паводка прогнозируется в третьей декаде марта. Синоптики говорят, что резкого потепления не ожидается. Но это лишь прогноз. Мы должны быть готовы к наихудшему варианту развития событий, чтобы ни одно обращение жителей не осталось без внимания в период паводка», — подчеркнул чиновник.

По словам Фердинанта Тимурханова, в зону подтопления в Казани попадают 592 двора, где живут 1,6 тыс. человек. Среди них 359 детей, а также 717 пожилых людей в возрасте более 60 лет.

Фото: kzn.ru

«Подтопления также происходят в связи с нарушением собственниками домов правил благоустройства, засыпкой водоотводных канав, проходящих по частным территориям. Данная проблема особенно заметна в жилом массиве Борисоглебское и поселке Сухая Река», – подчеркнул Тимурханов.

«Наиболее сложные участки — это жилые массивы, там есть одинокие пенсионеры»

Профильные службы столицы Татарстана 15-16 марта примут участие в учениях МЧС России по отражению угроз, связанных с весенним половодьем. Начиная с 21 марта проверки готовности к предстоящему паводку пройдут во всех районах города, продолжил доклад Фердинант Тимурханов.

Фото: kzn.ru

«15-16 марта Управление гражданской защиты примет участие в командно-штабных учениях, проводимых МЧС России с органами управления и территориальными силами по отработке ряда вопросов: защита от природных пожаров, а также безаварийный пропуск весеннего половодья 2023 года», — отметил докладчик.

Он добавил, что смотры противопаводковой готовности пройдут 21 марта в Советском районе, 22 марта в Кировском и Московском районах, 23 марта в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах, 24 марта — в Приволжском и Вахитовском районах Казани.

Ответственность за подготовку территорий к половодью несут руководители районных администраций, заявил Ильсур Метшин.

«Непосредственная ответственность в районах города за подготовку к паводку лежит персонально на главах районных администраций вместе с Управлением гражданской защиты. В этом году на данные мероприятия выделены денежные средства, небольшие — по 500 тыс. рублей. Но раньше и этих возможностей у бюджета не было», — обратил внимание он.

«Наиболее сложные участки у нас — это жилые массивы, там есть одинокие пенсионеры» Фото: © «Татар-информ»

Мэр Казани напомнил, что усиленный противопаводковый мониторинг в столице республики стартует с 21 марта.

«В целом стараемся сокращать перечень критических моментов в период подтопления, и это получается. <…> Наиболее сложные участки у нас — это жилые массивы, там есть одинокие пенсионеры. Работа для нас не новая, поэтому важно предотвращать такие моменты и оперативно на них реагировать», — резюмировал мэр Казани.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»