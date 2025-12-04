Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 19 декабря

фото: kremlin.ru

Традиционная прямая линия с Президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Задать свои вопросы можно на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Нововведением этого года, стала возможность использовать для этого и чат-бот в мессенджере МАХ.

В Кремле уточняют, что время начала «Итогов года» - 12:00. Вопросы будут приниматься с 15:00 4 декабря до самого окончания трансляции программы.