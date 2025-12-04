news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 декабря 2025 09:33

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 19 декабря

Читайте нас в
Телеграм
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 19 декабря
фото: kremlin.ru

Традиционная прямая линия с Президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Задать свои вопросы можно на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Нововведением этого года, стала возможность использовать для этого и чат-бот в мессенджере МАХ.

В Кремле уточняют, что время начала «Итогов года» - 12:00. Вопросы будут приниматься с 15:00 4 декабря до самого окончания трансляции программы.

#Владимир Путин #прямая линия #прямая линия с Владимиром Путиным
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с генеральным директором МегаФона

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором МегаФона

3 декабря 2025
Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева

Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева

3 декабря 2025