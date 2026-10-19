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Общество 19 октября 2026 09:09

Прямая линия Путина традиционно пройдет в декабре, сообщил Песков

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Прямая линия Путина традиционно пройдет в декабре, сообщил Песков
Фото: kremlin.ru

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина по итогам года запланирована на декабрь. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«На декабрь», – ответил представитель Кремля на вопрос о сроках проведения мероприятия.

Ранее Песков сообщил, что подготовка к прямой линии и большой пресс-конференции Президента уже началась.

В 2025 году совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция продолжалась 4,5 часа. За это время Путин прокомментировал более 70 тем.

#Владимир Путин #прямая линия с Владимиром Путиным #большая пресс-конференция Владимира Путина
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