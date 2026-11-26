Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Совмещенные прямая линия и большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина состоятся 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в 12 часов по московскому времени. Прием вопросов будет осуществляться с полуночи 27 ноября вплоть до окончания программы 10 декабря.

В середине ноября сообщалось, что для проведения прямой линии и пресс-конференции главы государства рассматривается именно эта дата.

В прошлом, 2025 году совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция состоялись 19 декабря и продлились 4,5 часа. За это время глава государства прокомментировал более 70 тем.

Совмещенный формат используется с 2020 года, когда провести отдельные мероприятия помешала пандемия коронавируса. Нынешнее наименование «Итоги года с Владимиром Путиным» используется с 2023-го.

В конце октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти страны пока не намерены менять формат послания Президента РФ Федеральному Собранию. В последний раз российский лидер обращался к парламенту 29 февраля 2024 года.