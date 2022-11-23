«Прячутся за общими фразами»: Захарова призвала ООН дать оценку расстрелу военных РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ООН в том, что при оценке видео с расстрелом ВСУ безоружных российских военных «прячутся за общими фразами». Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Мне кажется, представителям Секретариата ООН надо определиться: либо один раз и навсегда заявить, что они „за всё хорошее против всего плохого“; либо начать подходить к оценкам различных событий объективно, беспристрастно, согласно их функциональным обязанностям и мандатам», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Она отметила, что при событиях в Буче в международной организации были «более чем многословны, конкретны и инициативны», но в данном случае они «прячутся за общими фразами, избегая какой-либо оценки фактологии».

Захарова также напомнила о ситуации, когда в ООН «рапортовали про виагру», которую якобы используют российские военные, хотя, как выяснилось, не обладали никакими данными или полномочиями по их сбору.

Ранее заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что Москва направила ООН письмо, в котором говорится о свидетельствах жестокого обращения ВСУ с пленными российскими военнослужащими.