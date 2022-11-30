Прячут земли, авто, дома: борцы с коррупцией о том, на чем попадаются госслужащие в РТ

Почти сто процентов антикоррупционных проверок госслужащих заканчиваются их наказанием – такие данные приводят эксперты. Как правило, скрывают свои запасные счета, земельные участки, авто, а потом не могут объяснить в судах, где взяли деньги на покупки, превышающие их доходы. «Татар-информ» о том, на чем еще попадаются госслужащие в Татарстане.

Салават Рахимов напомнил, что борьба с коррупцией в Татарстане – одна из важнейших задач для сотрудников всех министерств, ведомств и правоохранительных органов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Анализ сведений о доходах «завис» у 127 служащих

Более 300 заседаний по урегулированию конфликта интересов, 245 проверок, благодаря которым в государственных и муниципальных органах власти выявили 240 коррупционных нарушений, – об этом в начале своего выступления на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов. Он напомнил, что борьба с коррупцией в Татарстане – одна из важнейших задач для сотрудников всех министерств, ведомств и правоохранительных органов.

«По итогам проверок 231 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности. И надо отметить, что если мы будем сравнивать результаты этого года с прошлым, то сегодня число проверок и выявленных нарушений уменьшилось. Связано это с тем, что с этого года в Татарстане стали применять упрощенную форму привлечения к ответственности муниципальных и государственных служащих», – рассказал Салават Рахимов.

Между тем число служащих, которых привлекли к ответственности за коррупционные нарушения, увеличилось. По словам Рахимова, если несколько лет назад наказанием заканчивались 80% всех проверок, то в этом году их доля составила уже 96%.

«С другой стороны, на сегодняшний день не все органы государственной и муниципальной власти завершили анализ сведений о доходах служащих. А в Высокогорском районе при том, что у нас остался один месяц до окончания года, вообще не приступали к анализу! Сведения о доходах там сдали 127 человек!» – возмутился Рахимов.

В числе аутсайдеров по анализам сведений о доходах муниципальных служащих так же оказались Лаишевский, Ютазинский и Сабинский районы. За весь год они в общей сложности успели проверить 31 человека, в то время как другие районы успели проанализировать более трехсот. Среди органов государственной власти с низкими показателями анализов сведений о доходах оказались Минкульт РТ, Агентство инвестиционного развития и Госкомитет РТ по закупкам.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Три депутата были уволены, еще один ушел «по собственному»

Руководство государственных и муниципальных органов власти также подвергается проверкам, отметил Салават Рахимов. За этот год в отношении них были проведены 33 проверки, по результатам которых 27 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Говорить о том, что к ответственности привлекают только специалистов или максимум начальников отделов, – неправильно. У нас есть отдельные примеры применения наказания в отношении руководящего состава. За этот год у нас три человека были уволены в связи с утратой доверия», – уточнил Рахимов.

В Алькеевском районе глава поселения в сведениях о доходах не указала земельный участок на 7 соток и помещение в 60 кв. м. Помимо этого, женщина выдала своему супругу разрешение на приобретение земельного участка в 35 соток, в то время как ранее этот же участок был выдан ему в аренду исполкомом района. В итоге женщину уволили с поста главы поселения, информация о результатах проверки была направлена в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Новошешминском районе под проверку попали восемь депутатов органов местного управления. Выяснилось, что один из этих народных избранников скрыл наличие у себя трех автомобилей, в том числе грузового. Другой депутат не указал два земельных участка и девять счетов. Третий скрыл шесть земельных участков. Семь человек получили выговоры, восьмой написал заявление на увольнение «по собственному» на следующий же день после проверки.

Стоит отметить, что не оправдавшие доверие народные избранники включаются в общероссийский реестр. Из Татарстана в этот список попали 35 человек.

В числе недобросовестных, по словам Тимура Нуриева, оказались сотрудники ФСИН, МВД, ФССП, Министерства по делам молодежи, Минобрнауки, а также Минсельхоза Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Дорогую машину у полицейского изъяли в счет государства

Схитрить со сведениями о доходах пытаются и сотрудники силовых ведомств, рассказал сегодня на пресс-конференции исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры РТ Тимур Нуриев. За этот год прокуратура республики среди должностных лиц выявила более тысячи нарушений, 614 человек были наказаны.

В числе недобросовестных, по словам Нуриева, оказались сотрудники ФСИН, МВД, ФССП, Министерства по делам молодежи, Минобрнауки, а также Минсельхоза. 73 человека были привлечены к дисциплинарной ответственности, 32 из них – руководители, еще двое занимают посты заместителей министров.

Кроме того, прокуратура направила в татарстанские суды иски с требованием об изъятии имущества, которое, вероятнее всего, приобретено не совсем честным путем. По требованию прокурора, к примеру, у сотрудника республиканского МВД в счет государства изъяли автомобиль. Полицейский не смог объяснить, откуда у него взялись деньги на покупку дорогой машины.

«Подобные факты мы выявляем во время проверок доходов и расходов, таких нами было инициировано за этот год более 30. И хотя в большинстве случаев служащие доказывают законность приобретения имущества, профилактический эффект достигается. Кому захочется быть объектом проверки, если невозможно доказать свою правоту?» – обратил внимание Нуриев.

«Скрытое» имущество на 27 млн рублей сотрудники надзорного ведомства обнаружили у сотрудника ФСИН. Часть собственности была зарегистрирована на нем, остальное он записал на родственников. Однако сотрудники ведомства поставили под сомнение законность приобретения имущества, ведь ни у самого сотрудника ФСИН, ни у его близких таким финансам взяться неоткуда. Прокуратура потребовала через суд изъять у него имущество в пользу государства.

Среди татарстанских госслужащих прокуроры выявили более 2,5 тыс. коррупционных нарушений. Чаще всего сотрудники министерств и ведомств попадались на конфликте интересов.

По результатам проверок к дисциплинарной ответственности были привлечены 636 должностных лиц, к административной – 75. Сумма штрафов составила 2,5 млн рублей. В отношении семи человек были возбуждены уголовные дела.

Эксперты напоминают, что любое коррупционное нарушение и тем более преступление не останется безнаказанным Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Средний размер взятки в Татарстане – 182 тысячи рублей

Что касается коррупционных преступлений, Тимур Нуриев отметил, что в последние несколько лет их число в Татарстане колеблется в пределах тысячи в год. Если быть точными, то в этом году стражи порядка уже выявили 1054 преступления, ущерб по ним превысил миллиард рублей, 166 млн были возмещены. Половина этого ущерба за финансовыми пирамидами, на данный момент он оценивается в 620 млн рублей.

Нуриев отметил, что половину коррупционных преступлений в Татарстане за этот год составляют взятки – 557 случаев, из которых 193 – это получение, 265 – дача, 99 – посредничество. Общая сумма взяток превысила 101 млн рублей. Средний размер взятки в этом году сократился на треть и составил 182 тысячи рублей.

«По выявлению коррупционных преступлений Татарстан находится на четвертом месте, уступая Москве, Башкортостану и Краснодарскому краю. А приведенная статистика говорит о том, насколько эффективно правоохранительные органы работают по коррупционным преступлениям», – отметил Нуриев.

Стоит отметить, что в целях антикоррупционной профилактики в Татарстане регулярно проводятся различные мероприятия, созданы специальные комиссии, для госслужащих проводятся семинары и тренинги. Эксперты напоминают, что любое коррупционное нарушение и тем более преступление не останется безнаказанным. Только за этот год за взятки и аферы были осуждены 172 человека, каждый пятый получил реальный срок лишения свободы.