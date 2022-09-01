«Пруфы»: в уфимском Дворце спорта выключили свет за долги «Салавата Юлаева»

В уфимском ледовом Дворце спорта имени Салавата Юлаева отключили свет из-за долгов башкирского хоккейного клуба «Салават Юлаев», сообщает издание «Пруфы». СМИ ссылается на информацию «Башкирэнерго».

Также издание опубликовало письмо в редакцию от анонимного сотрудника хоккейного клуба.

«В легендарном спортивном сооружении на улице Зорге со вчерашнего вечера нет света. Руководство ХК "Салават Юлаевм, в чьём ведении находится объект, не смогло вовремя закрыть счета за электроэнергию. В результате, энергосбытовая компания хладнокровно дёрнула рубильник. Цена вопроса — почти два миллиона рублей.

Расписание тренировочных занятий в СДЮШОР всех возрастов нарушилось и все теперь в неведении, когда Дворец снова заработает в прежнем режиме. Кроме тренировок детей, нет их у молодёжной команды "Толпар" и женской "Агидель". Ситуация неприятная. И это накануне старта чемпионатов Молодёжной (МХЛ) и Женской (ЖХЛ) хоккейных лиг. Хорошо хоть "Толпар" свои первые матчи проводит на выезде, а "Агидель" сыграет официально только в 20-х числах сентября. Но как же дети?» — говорится в письме.

Также анонимный источник заявляет, что в «Салавате Юлаеве» есть проблемы с финансирование по всей клубной вертикали. В первой команде якобы начались задержки по зарплате, а игрокам фарм-клуба не платят уже два месяца.