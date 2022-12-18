Прозрачный, парящий, ледяной: все сезоны Байкала – какой выбрать татарстанцам

Тайга, горные хребты, места силы шаманов и величественный Байкал – все это могут увидеть татарстанцы, посетив Иркутскую область. Местные жители убеждены, что нет какого-то определенного времени года для отдыха на Байкале, поскольку всегда можно найти интересные развлечения. Что нужно посмотреть в первую очередь – в материале «Татар-информа».

В межсезонье можно увидеть «парящий» Байкал

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Ближайшая точка от Иркутска до Байкала – поселок Листвянка

Иркутская область во многом привлекательна для туристов уникальным озером – Байкалом. Летом путешественники хотят искупаться в его прозрачной воде, а зимой – увидеть не менее прозрачный лед. Хотя озеро завораживает и в межсезонье, когда над ним образуется слой пара. И именно в этот период можно увидеть «парящий» Байкал. У татарстанцев такая возможность появилась благодаря запуску прямого авиарейса Казань – Иркутск. Приехать на Байкал теперь можно гораздо дешевле и быстрее, чем из Москвы.

Перелеты выполняются дважды в неделю на Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров. Из Казани в Иркутск самолеты вылетают по четвергам и воскресеньям, в обратном направлении – по понедельникам и пятницам. Как сообщила представитель отдела маркетинга авиакомпании Nordwind Елизавета Сонина, загрузка рейса составляет 80-90%, что говорит о его востребованности.

Ближайшей точкой от Иркутска до Байкала станет поселок Листвянка, который находится примерно в 70 километрах от этого города. А по пути можно посетить архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы», где собраны памятники истории, архитектуры и этнографии XVII-XX веков. В Музее деревянного зодчества и этнографии воссозданы фрагменты сибирских поселений – церкви, улицы и оборонительные сооружения.

Как рассказала лектор-экскурсовод Ирина Верхотурова, практически все памятники архитектуры перевезены в музей из различных населенных пунктов Иркутской области. Изначально он состоял из трех небольших усадеб, а сейчас в нем находится около 60 памятников архитектуры.

В музее под открытым небом «Тальцы» собраны памятники истории, архитектуры и этнографии XVII-XX веков Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Музей обладает достаточно большой территорией – его площадь около 70 гектаров. Для музея под открытым небом это достаточно внушительная территория. Чтобы здесь все основательно посмотреть, нужно приезжать на целый день, поскольку показать нам есть что. Первых посетителей он принял в 1980 году, а сейчас входит в десятку лучших музеев России. Самым старым памятникам архитектуры уже более 300 лет. Они относятся к XVII веку. Это Спасская башня Илимского острога, а напротив – небольшая Казанская церковь», – отметила она.

В музее воссоздано четыре историко-культурные зоны: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская. Всего его фонды насчитывают более 20 тыс. экспонатов. При этом в «Тальцах» можно увидеть не только древние деревянные постройки, но и узнать секреты мастеров, владеющих навыками ткачества, плетения, изготовления изделий из бересты и глины.

На границе Байкала и Ангары возвышается мистический шаман-камень

Одной из жемчужин Байкала является шаман-камень, который находится в истоке Ангары у озера. Над поверхностью воды он возвышается почти на метр. Это природный памятник Прибайкальского национального парка, внесенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Издавна у местного населения шаман-камень, овеянный мифами и легендами, считался священным, а также местом силы.

Шаман-камень расположен на границе озера Байкал и реки Ангары Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Расположен он в 800 метрах ниже паромной переправы «Порт Байкал – Листвянка», между мысами Рогатка и Устьянский. Стоит отметить, что Ангара – это единственная река, вытекающая из Байкала. А шаман-камень можно увидеть прямо на границе озера и реки. «Зимой четко видно, где Байкал, а где Ангара, потому что озеро покрыто льдом, а река – открытая», – пояснил гид по Иркутской области Денис Ларин.

В Листвянке нужно обязательно посетить Байкальский музей Сибирского отделения Российской академии наук, где туристам расскажут об этапах формировании озера. Примечательно, что длина Байкала составляет 636 километров – примерно такое же расстояние, как от Санкт-Петербурга до Москвы. Его максимальная глубина (в центральной части) – 1642 метра. Поскольку Байкал тектонического происхождения, то здесь до сих пор происходят землетрясения.

В музее много аквариумов с рыбами, обитающими в озере. Кстати, вода в аквариумах тоже из Байкала, и она обновляется до семи раз в сутки. Для этого есть трубопровод протяженностью 1,5 километра. В одном из аквариумов поселились уникальные байкальские широколобки. В музее сообщили, что они дошли до нашего времени без внешних и внутренних изменений, и это единственные из пресноводных рыб на планете, которые живут на глубине более одного километра. Аналогов в мире нет.

В Байкальском музее туристам расскажут об этапах формирования озера Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Помимо осмотра основной экспозиции в Байкальском музее можно посмотреть 20-минутный фильм про глубины озера и его обитателей, заказав очки виртуальной реальности. Подводный мир Байкала в свое время впечатлил режиссера «Титаника» и «Аватара» Джеймса Кэмерона. По словам Дениса Ларина, режиссера очень поразил вид одного из рачков. «Он пообещал тем, кто проводил для него экскурсию, что создаст одного из персонажей второй части “Аватара” на основе этого байкальского обитателя», – подчеркнул гид.

Юным путешественникам в Листвянке понравится дельфинарий с байкальскими нерпами и колесо обозрения. Кроме того, в поселке есть рыбный рынок, где можно купить байкальского омуля и различные сувениры. Например, украшения из чароита. «Этот камень есть только на Байкале. Его месторождение уже исчерпано, и те камни, которые продаются в сувенирных лавках, – последние экземпляры», – заметил Денис Ларин.

Еще одна достопримечательность Листвянки – Свято-Никольский храм. «Церковь была одной из локаций при съемках фильма “Звезда пленительного счастья”. Сцена венчания снята в этой церкви», – поделился гид.

На смотровой площадке горы Камень Черского открывается вид на Байкал, исток Ангары и хребет Хамар-Дабан Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Посетив Листвянку, стоит побывать и на смотровой площадке горы Камень Черского, поднявшись на фуникулере. Площадка небольшая, но с верхней точки открывается великолепный вид на Байкал, исток Ангары, хребет Хамар-Дабан. На самой вершине имеется терраса с крышей и ограждениями, неподалеку – кафе, где можно перекусить.

«Скала Шаманка считается одной из визитных карточек озера»

Чтобы оказаться в самом «сердце Байкала», из Иркутска нужно отправиться на остров Ольхон. «Он не только географически считается сердцем Байкала, но это и сакральное место, потому что на Байкале очень сильны традиции местных народов – бурятов, эвенков. Многие из них до сих пор исповедуют шаманизм. Соответственно, по шаманским и буддистским представлениям, на Ольхоне обитает главный дух Байкала, ему делают подношение. Местом, где живет главное божество Байкала, является мыс Бурхан, и там находится скала Шаманка, которая считается одной из визитных карточек озера», – заявил Денис Ларин.

Скала Шаманка считается одной из визитных карточек озера Байкал Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Из Иркутска до Ольхона нужно ехать пять-шесть часов, поэтому по пути стоит остановиться в этнопарке «Золотая орда». Он находится в 65 километрах от города. Посетителей этнопарка познакомят с культурой и традициями народов, проживающих на территории Иркутской области, но, прежде всего, бурят. Здесь можно попробовать блюда национальной кухни и побывать в юртах, чтобы узнать традиционный быт и уклад местного населения.

Посетителей этнопарка познакомят с традициями местных народов Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

По дороге также можно увидеть площадки со столбами (сэргэ) и беседками. Как пояснил Денис Ларин, такие места называют барисанами. «Шаманы считают, что у каждой местности есть невидимый хозяин, а местность ассоциируют с его телом. Соответственно, когда люди въезжают в какую-то местность, то попадают в тело этого духа. Поэтому духа нужно задобрить, лучше белой пищей – это в основном молоко и рис. На границе влияния духов устанавливаются барисаны. Путникам рекомендуется остановиться, чтобы принести подношение», – отметил он.

Кстати, сэргэ предназначены для того, чтобы на них, а не на деревья, завязывали ленточки, символизирующие просьбы или желания, обращенные к духам. Добраться до самого острова Ольхон с материка можно только на пароме по Байкалу. Но нужно учесть, что он работает не всегда, и можно остаться без благ цивилизации – на острове нет центрального водоснабжения, газоснабжения, отопления, асфальтированных дорог, не ведется капитальное строительство.

«Ольхон интересен разнообразием ландшафта» Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Ольхон интересен разнообразием ландшафта. То есть на половине острова минимальная растительность из-за различных осадков и ветров. В целом это такие красивые лунно-марсианские пейзажи. А с середины Ольхона начинается тайга. Самый сильный ветер Байкала – на Ольхоне. Это Сарма, который выходит с южной части и выдувает семена растений. Поэтому юг Ольхона по сути голый. Но на севере острова осадков больше», – подчеркнул гид по Иркутской области.

«Весной, когда лед начинает таять, на него выходят нерпы»

Что обязательно нужно посетить на острове Ольхон? Конечно, мыс Бурхан, чтобы увидеть двуглавую скалу Шаманка. На пешеходной тропе возвышаются 13 сакральных столбов, каждый из них связан с хозяином определенной местности на Байкале. «Считается, что есть 13 основных покровителей. Каждый отвечает за те или иные эмоции и жизненное благополучие», – заметил Денис Ларин.

«Считается, что есть 13 основных покровителей. Каждый отвечает за те или иные эмоции и жизненное благополучие» Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Вторая по популярности достопримечательность острова – мыс Хобой. Сюда для туристов организуют автомобильную экскурсию на «буханках». Путешественников привлекают великолепные пейзажи Байкала, необычная форма скалы мыса, напоминающая клык («хобой» с бурятского переводится как «клык»).

Есть на Ольхоне и свой хранитель. Скульптура Хранителя Байкала имеет форму дерева с дуплом и возвышается на восточном берегу острова. Ее автор – российский скульптор Даши Намдаков – хотел, чтобы ее установили на мысе Хобой, но против этого выступили шаманы.

Скульптура Хранителя Байкала имеет форму дерева с дуплом и возвышается на восточном берегу острова Ольхон Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

На острове также можно увидеть скалы, усеянные красным лишайником, который называется Калоплака ленская. Они создают причудливые узоры на камнях. По словам Дениса Ларина, такой лишайник растет только здесь. «Это показатель самого экологически чистого места. А шаманы считают, что там, где такой лишайник растет, присутствуют очень высокие духи», – пояснил он.

«Шаманы считают, что там, где такой лишайник растет, присутствуют очень высокие духи» Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Гид добавил, что на Ольхон туристы все чаще приезжают с середины февраля, поскольку заканчивается морозная пора, и ветра меньше. «Ветра обычно бушуют с середины октября до середины января. Но благодаря таким ветрам образуются многометровые наплески на скалах, ледяные гроты, напоминающие дворцы. Этим и привлекателен зимний Байкал», – сказал он.

Во время экскурсии по острову, проезжая тайгу, можно встретить диких животных, самые крупные из них – изюбры. «Медведей здесь нет, но есть рыси, лисицы, немного волков, зайцы. Лисы практически ручные, привыкли к туристам, выходят и просят еду. Уже несколько поколений таких лис воспиталось – они не боятся людей. На моей памяти не было случая, чтобы они кого-то покусали», – отметил Денис Ларин.

Увидеть лед можно и в декабре – в заливах Байкала он достигает до 20 сантиметров Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Зимний туристический сезон на Байкале начинается с февраля и длится до 20 марта. В это время туристы приезжают, чтобы увидеть знаменитый байкальский лед. Хотя на озере он сходит достаточно поздно, и даже в мае его случается застать. Причем увидеть лед можно и в декабре – в заливах Байкала он достигает до 20 сантиметров. В среднем байкальский лед зимой бывает 50-70 сантиметров. «Весной, когда лед начинает таять, на него выходят нерпы. Это единственный пресноводный тюлень на планете и обитает на Байкале. Кстати, местные жители никогда не называют Байкал озером, только морем», – подчеркнул гид.

В Иркутске сохранилось много старинных домов с красочными наличниками

Немало достопримечательностей есть и в самом Иркутске. Например, город является рекордсменом в России, где сохранилось большое количество старинных домов с красочными наличниками. Как рассказал Денис Ларин, изначально их насчитывалось более 1,2 тыс., сейчас – свыше тысячи, часть из них реставрируется. Так, например, одно из украшений Иркутска – «кружевной» дом, или дом купца Шастина.

В Иркутске сохранилось большое количество старинных домов с красочными наличниками Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Еще одна изюминка города – исторический ледокол «Ангара». Судно использовалось для помощи парому «Байкал», перевозившему вагоны и пассажиров на Транссиб, а также во время Гражданской войны. Сейчас это музей с экспозицией об истории судоходства на Байкале. Во время экскурсии можно осмотреть весь корабль и спуститься в машинное отделение, которое почти полностью сохранилось.

Собор во имя Казанской иконы Божией Матери – единственный храм в Восточной Сибири, построенный в византийском стиле. «В 1930-х годах большевики его снесли, а между тем она входила в четверку самых крупных церквей в России. Она вмещала до 5 тыс. человек. Большевики потратили три дня, чтобы взорвать храм. Сейчас это новодел. Сохранилось только здание и внутренняя архитектурная конфигурация», – отметил гид.

Собор во имя Казанской иконы Божией Матери – единственный храм в Восточной Сибири, построенный в византийском стиле Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

В 2011 году в храме установили уникальный гранитный иконостас высотой 12,5 метра и весом 70 тонн. На его изготовление ушло три года.

С середины XVIII века существует Знаменский монастырь, где хранится Евангелие, подписанное Петром I. На территории монастыря несколько могил – например, декабристов и писателя Валентина Распутина.

Кроме того, Иркутск – один из немногих городов России, где установлен памятник адмиралу Александру Колчаку. «В то же время это единственный город, где установлен памятник этому адмиралу и борцам с ним. Адмирал провел здесь последние дни своей жизни. Этот памятник вызывал немало споров, из-за самой личности Колчака», – подчеркнул Денис Ларин.

У входа в 130-й квартал установлена статуя бабра, который является символом Иркутска Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Прогуляться в городе можно по набережной реки Ангары, а также в Иркутской слободе – 130-м квартале. Общественное пространство представляет собой реконструкцию исторических застроек, которые были в Иркутске в XIX – начале XX века. Здесь работают кафе, рестораны, магазины и музеи. А практически у входа в 130-й квартал красуется символ Иркутска – статуя бабра, держащего в пасти соболя.

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