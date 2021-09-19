Прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев получат по 50 тыс. рублей

Граждане, которые прожили менее четырех месяцев в блокадном Ленинграде, получат единовременную выплату в 50 тыс. рублей. Средства будут выделены из бюджета города, сообщает РИА Новости.

«Было принято решение в связи с 80-летием начала работы Дороги жизни предоставить единовременную выплату — 50 тыс. рублей — петербуржцам, прожившим в блокадном городе менее четырех месяцев», — сказали в администрации губернатора.

В сообщении поясняется, что люди этой категории не имеют статуса федеральных льготников. По инициативе градоначальника Александра Беглова в Социальный кодекс города в 2019 году были внесены изменения, по которым жители, прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, получают из городского бюджета те же меры соцподдержки, что и награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». На сегодня в Санкт-Петербурге проживают 2 150 человек данной категории.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому граждане России, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременную выплату в 50 тыс. рублей.