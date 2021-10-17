Проживающие в Кукморском районе граждане Узбекистана проголосовали за главу своей страны

Фото: газета «Трудовая слава»

Проживающие в Кукморском районе Татарстана граждане Узбекистана приняли участие в выборах Президента своей страны. Они смогли проголосовать в Доме культуры Сабинского района, пишет газета «Трудовая слава».

Свой гражданский долг исполнили 22 узбекистанца. Руководитель Кукморского дома дружбы народов Гульнара Гареева сообщила, что для перевозки желающих принять участие в голосовании было выделено два автобуса.

Выборы Президента Республики Узбекистан состоятся 24 октября. Но уже 14 октября началось предварительное голосование, оно продлится до 20 октября.