Проживающие в Кайбицком районе граждане Узбекистана приняли участие в выборах Президента

Граждане Узбекистана, проживающие в Кайбицком районе, приняли участие досрочном голосовании на выборах Президента своей республики. Досрочное голосование состоялось в районном центре Апастово. Об этом пишут «Кайбицкие зори».

Свой гражданский долг исполнили четыре гражданина. Поездку в соседний район организовало руководство Молькеевского сельского поселения, предоставив транспорт.

Глава поселения Петр Поляков уточнил, что волеизъявление сделали Махмадали Арифов, Голиб Нармуминов, Куват Барханов, Нурутдин Жураев.

Все четверо иностранных граждан живут в селе Молькеево, трудятся в крестьянско-фермерском хозяйстве Азата Шайдуллина.