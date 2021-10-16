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Ру Тат
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16 октября 2021  13:00
Эльза Кузнецова

Проживающие в Кайбицком районе граждане Узбекистана приняли участие в выборах Президента

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Граждане Узбекистана, проживающие в Кайбицком районе, приняли участие досрочном голосовании на выборах Президента своей республики. Досрочное голосование состоялось в районном центре Апастово. Об этом пишут «Кайбицкие зори».

Свой гражданский долг исполнили четыре гражданина. Поездку в соседний район организовало руководство Молькеевского сельского поселения, предоставив транспорт. 

Глава поселения Петр Поляков уточнил, что волеизъявление сделали Махмадали Арифов, Голиб Нармуминов, Куват Барханов, Нурутдин Жураев.

Все четверо иностранных граждан живут в селе Молькеево, трудятся в крестьянско-фермерском хозяйстве Азата Шайдуллина.

#выборы президента
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