Общество 8 марта 2026 15:03

Проживающей в Аксубаево труженице тыла Зинаиде Селивановой исполнилось 98 лет

Фото из личного архива

Сегодня исполняется 98 лет проживающей в Аксубаеве труженице тыла Зинаиде Ивановне Селивановой. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда Татарстана.

«<...> Зинаида Ивановна родилась 8 марта 1928 года в деревне Беловка Аксубаевского района в семье простых крестьян. Отец был грамотным человеком, поэтому ее отдали в школу, она получила четыре класса образования. Когда началась Великая Отечественная война, Зинаиде было 13 лет, и все тяготы войны она почувствовала на своих плечах. Работала на колхозных полях, зимой ходила на заготовку леса», – рассказали в пресс-службе.

В послевоенные годы девушка работала в Подмосковье на стекольном заводе и на лесоразработках в Мурзихе. В 1963 году вышла замуж за вдовца с шестью детьми. До выхода на пенсию в 1978-м трудилась в колхозе. В настоящее время она проживает в семье младшей дочери в Аксубаеве.

#Год воинской и трудовой доблести
