Проживающего в Латвии российского блогера арестовали за поддержку РФ

Известного блогера, автора YouTube-канала «История оружия» Кирилла Федорова задержали за сотрудничество с Россией. Его арестовали в Риге, где он проживает. Федорова обвиняют в госизмене из-за пророссийской направленности его роликов

Незадолго до ареста Федоров заявил о своем намерении эмигрировать в Россию – с начала специальной военной операции на Украине ему начали поступать регулярные угрозы. Блогеру не раз предлагали сменить направленность его роликов на антироссийскую, обещая в противном случае серьезные проблемы с властями.

Федоров был задержан накануне отъезда в Россию. Через положенные по законам Латвии 48 часов его не выпустили, а родственникам и адвокату пригрозили проблемами, если они будут общаться с российской прессой.