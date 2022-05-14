Проживающая в Турции известная поэтесса из Казани вышла замуж за бельгийского музыканта

Проживающая в Турции известная поэтесса из Казани Лилия Газизова вышла замуж за бельгийского музыканта Алена Жанти (Alain Janti), о чем сообщила в своих соцсетях.

Родилась Лилия Газизова в Казани в семье профессора истории. Окончила Казанский медицинский институт и Литературный институт имени Максима Горького (1996). Училась в аспирантуре Института мировой литературы РАН и аспирантуре по философии в КНИТУ-КАИ им.А. Туполева. Шесть лет проработала детским врачом. Пятнадцать лет прослужила консультантом по русской литературе и художественному переводу Союза писателей Татарстана.

В настоящее время преподает русскую литературу в университете Эрджиэс в Кайсери (Турция). Является ответственным секретарем международного журнала поэзии «Интерпоэзия», издающегося в Нью-Йорке.