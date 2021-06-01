Проживающая в Америке журналистка завела ютуб-канал о татарских и башкирских эмигрантах 

Журналистка из Лос-Анджелеса Айгуль Гимранова-Лион запустила YouTube-канал «Мөһаҗирләр», который будет рассказывать о жизни татарских и башкирских эмигрантов в Америке. Автор канала рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ», что подготовка к его запуску шла около полугода.

«Сегодня открыли официально. До этого в YouTube у меня был свой канал. Новая страница будет рассказывать о татарах и башкирах, выросших в своей национальной среде и переехавших в Америку на постоянное проживание. Материал готовится долго. Я снимаю, затем отправляю в Уфу кинорежиссеру, продюсеру Риязу Исхакову. Он монтирует видео, оформляет, у него своя концепция», – рассказала Айгуль Гимранова-Лион.

Сейчас на канале три видео. Их герои – семья Гузель и Илдуса Аймадуллиных из Челнов, Зухра Салахутдинова-Аракери из Казани и Андрей Дринфельд из Украины. Они рассказывают, как изучают родной язык, о переезде в Америку, сохранении родного языка в другой стране.

Андрей Дринфельд родился на Украине, но летом приезжал в Уфу, там освоил башкирский язык.

«Все герои выпусков говорят на своем родном языке. Интервью я у них беру на их языке: если башкиры – на башкирском, если это татары, то на татарском», – рассказала автор канала.

В будущем журналистка планирует снять документальный фильм о татарских и башкирских эмигрантах в Америке, в основу которого лягут истории героев с ее YouTube-канала.