Прожиточный минимум в Татарстане составит 17193 рубля в 2027 году

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Правительство Татарстана утвердило величину прожиточного минимума на 2027 год. Соответствующий документ проходит антикоррупционную игру.

«Утвердить величину прожиточного минимума в Республике Татарстан на 2027 год в расчете на душу населения в размере 17 193 рубля, для трудоспособного населения – 18 740 рублей, пенсионеров – 14 786 рублей, детей – 16 677 рублей», – говорится в документе.

Напомним, что размер прожиточного минимума влияет на величину отдельных социальных пособий и выплат.