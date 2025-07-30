«Проявление заботы о нас»: нурлатцы поблагодарили за программу «Наш двор»
В Нурлате подвели итоги реализации программы «Наш двор» на фестивале добрососедства, который прошёл на новом бульваре имени Кариева в микрорайоне Северный. Несмотря на удаленность от центра города, сюда пришли десятки жителей – и не только для участия в празднике, но и чтобы поблагодарить за изменения, которые произошли во дворах благодаря республиканской программе.
Галина Игнатова, старшая по дому на улице Советская, 104, рассказала о позитивных переменах.
«Два года назад и к нам пришла программа “Наш двор” – и полностью преобразила территорию. Появились тротуары, новая детская площадка, привезли чернозем – теперь у нас во дворе цветущий сад. Спасибо большое Рустаму Нургалиевичу Минниханову (Раису РТ – прим. Т-и) за такие программы. Дамир Азатович Ишкинеев лично контролировал ход работ. Приходите полюбоваться нашим двором», – пригласила она.
На праздник Галина пришла с сестрой Еленой Мишиной, переехавшей в Нурлат из Ульяновска.
«Нурлат – моя родина. С тех пор как я уехала, здесь многое изменилось. Видно, как много внимания уделяется благоустройству, и это приятно», – сказала Елена.
Почетными гостями фестиваля стали представитель республиканского актива Александр Шадриков, член штаба общественной поддержки, директор благотворительного фонда «Татнефть» Эльмира Газизова, депутат Госсовета РТ Мякзюм Салахов и секретарь местного отделения «Единой России» Дамир Ишкинеев.
Они подчеркнули, что инициированная Рустамом Миннихановым программа «Наш двор» сделала жизнь нурлатцев не только более комфортной, но и способствовала укреплению добрососедских отношений.
«Мы живем в республике, где обеспечена социальная стабильность и комфорт для граждан. Только в Нурлате за 5 лет благоустроено 108 дворов, в этом году – еще 15. Это более 21 тысячи жителей. Появились новые общественные пространства: парк “Кондурча”, парк Шашина, бульвар Кариева, а в августе откроем сквер нефтяников», – отметил Дамир Ишкинеев.
Александр Шадриков напомнил, что все проекты реализуются с активным участием жителей.
«Во главе Татарстана стоит человек, который искренне заботится о людях и работает на благо каждого жителя республики. Все вопросы обсуждаются совместно и всё, что делается, направлено на улучшение жизни татарстанцев. В республике благоустроено более 5 тысяч дворов и свыше 400 общественных пространств — это заметно и самим жителям, и гостям региона», – отметил он.
Эльмира Газизова подчеркнула значение системной работы в регионе.
«Программа “Наш двор” действует 5 лет, а программа формирования комфортной городской среды – уже 10. Благодаря поддержке руководства республики мы видим, как преображаются дворы и общественные пространства. И главное – мы вместе с жителями решаем, какими им быть. Это делает наши города уютнее и привлекательнее», – сказала выступающая.
На фестивале были награждены активисты программы «Наш двор». Благодарности от имени Рустама Минниханова получили более десяти нурлатцев – среди них Галина Игнатова и Владимир Рассадин.
«Когда начался капремонт дома, мы узнали о программе “Наш двор”, – поделился Рассадин. – Двор сделали удобным, современным. Мы участвовали в обсуждении, и теперь и дети, и взрослые проводят здесь время с удовольствием».
Праздник продолжился концертной программой проекта «Лето в Татарстане», выступлением этно-экспериментального коллектива ABIEM Project и мастер-классами для детей. Горожане наслаждались атмосферой, которую создали вместе.
«Нет сомнений, что все это – проявление заботы о нас, простых жителях Нурлата», – поделилась Евгения Шадрина, пришедшая на фестиваль с дочерьми Машей и Софией.
Рядом с площадками фестиваля добрососедства работали пикетные палатки «Единой России». Агитаторы раздали агитационные материалы в поддержку кандидата на должность Раиса РТ – Рустама Минниханова.
Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет.
На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.
В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.
Документы для регистрации на выборах Раиса Татарстана в ЦИК республики представили Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). Также на выборы выдвинулся Хафиз Миргалимов (КПРФ).
Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой