«Проявление заботы о нас»: нурлатцы поблагодарили за программу «Наш двор»

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

В Нурлате подвели итоги реализации программы «Наш двор» на фестивале добрососедства, который прошёл на новом бульваре имени Кариева в микрорайоне Северный. Несмотря на удаленность от центра города, сюда пришли десятки жителей – и не только для участия в празднике, но и чтобы поблагодарить за изменения, которые произошли во дворах благодаря республиканской программе.

Галина Игнатова, старшая по дому на улице Советская, 104, рассказала о позитивных переменах.

«Два года назад и к нам пришла программа “Наш двор” – и полностью преобразила территорию. Появились тротуары, новая детская площадка, привезли чернозем – теперь у нас во дворе цветущий сад. Спасибо большое Рустаму Нургалиевичу Минниханову (Раису РТ – прим. Т-и) за такие программы. Дамир Азатович Ишкинеев лично контролировал ход работ. Приходите полюбоваться нашим двором», – пригласила она.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

На праздник Галина пришла с сестрой Еленой Мишиной, переехавшей в Нурлат из Ульяновска.

«Нурлат – моя родина. С тех пор как я уехала, здесь многое изменилось. Видно, как много внимания уделяется благоустройству, и это приятно», – сказала Елена.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Почетными гостями фестиваля стали представитель республиканского актива Александр Шадриков, член штаба общественной поддержки, директор благотворительного фонда «Татнефть» Эльмира Газизова, депутат Госсовета РТ Мякзюм Салахов и секретарь местного отделения «Единой России» Дамир Ишкинеев.

Они подчеркнули, что инициированная Рустамом Миннихановым программа «Наш двор» сделала жизнь нурлатцев не только более комфортной, но и способствовала укреплению добрососедских отношений.

«Мы живем в республике, где обеспечена социальная стабильность и комфорт для граждан. Только в Нурлате за 5 лет благоустроено 108 дворов, в этом году – еще 15. Это более 21 тысячи жителей. Появились новые общественные пространства: парк “Кондурча”, парк Шашина, бульвар Кариева, а в августе откроем сквер нефтяников», – отметил Дамир Ишкинеев.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Александр Шадриков напомнил, что все проекты реализуются с активным участием жителей.

«Во главе Татарстана стоит человек, который искренне заботится о людях и работает на благо каждого жителя республики. Все вопросы обсуждаются совместно и всё, что делается, направлено на улучшение жизни татарстанцев. В республике благоустроено более 5 тысяч дворов и свыше 400 общественных пространств — это заметно и самим жителям, и гостям региона», – отметил он.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Эльмира Газизова подчеркнула значение системной работы в регионе.

«Программа “Наш двор” действует 5 лет, а программа формирования комфортной городской среды – уже 10. Благодаря поддержке руководства республики мы видим, как преображаются дворы и общественные пространства. И главное – мы вместе с жителями решаем, какими им быть. Это делает наши города уютнее и привлекательнее», – сказала выступающая.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

На фестивале были награждены активисты программы «Наш двор». Благодарности от имени Рустама Минниханова получили более десяти нурлатцев – среди них Галина Игнатова и Владимир Рассадин.

«Когда начался капремонт дома, мы узнали о программе “Наш двор”, – поделился Рассадин. – Двор сделали удобным, современным. Мы участвовали в обсуждении, и теперь и дети, и взрослые проводят здесь время с удовольствием».

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Праздник продолжился концертной программой проекта «Лето в Татарстане», выступлением этно-экспериментального коллектива ABIEM Project и мастер-классами для детей. Горожане наслаждались атмосферой, которую создали вместе.

«Нет сомнений, что все это – проявление заботы о нас, простых жителях Нурлата», – поделилась Евгения Шадрина, пришедшая на фестиваль с дочерьми Машей и Софией.

Рядом с площадками фестиваля добрососедства работали пикетные палатки «Единой России». Агитаторы раздали агитационные материалы в поддержку кандидата на должность Раиса РТ – Рустама Минниханова.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет.

На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

Документы для регистрации на выборах Раиса Татарстана в ЦИК республики представили Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). Также на выборы выдвинулся Хафиз Миргалимов (КПРФ).