«Проявился настоящий патриотизм»: Путин поблагодарил россиян за поддержку спецоперации

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Президент России Владимир Путин поблагодарил жителей страны за поддержку специальной военной операции на Украине. Об этом глава государства заявил в своем послании Федеральному Собранию.

«Хочу поблагодарить всех, весь народ России, за мужество и решимость. Хочу сказать спасибо нашим героям, солдатам и офицерам армии и флота, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур, бойцам Донецких и Луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах Боевого армейского резерва „БАРС”», — сказал Путин.

Он поблагодарил родителей и жен бойцов, а также военных корреспондентов, которые рискуют собой на передовой, чтобы рассказать о происходящем всему миру. При этом Президент извинился, если в ходе своего выступления не назвал тех, кому выражает слова благодарности.

«Особые слова [адресованы] жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Вы сами определили свое будущее на референдумах, сделали твердый выбор, несмотря на угрозы и террор неонацистов, в условиях, когда совсем рядом шли военные действия. Но не было и нет ничего сильнее вашей решимости быть с Россией, со своей родиной», — убежден Путин.

Российский лидер также отметил, что гордится многонациональным народом, абсолютным большинством граждан, которые заняли принципиальную позицию в отношении спецоперации, «поняли, в чем смысл действий, поддержали наши действия по защите Донбасса».

«В этой поддержке прежде всего проявился настоящий патриотизм — чувство, которое исторически присуще нашему народу. Оно потрясает своим достоинством, глубоким осознанием каждым неразрывной связи своей собственной судьбы с судьбой Отечества», — заключил глава государства.