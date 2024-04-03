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«Проявили честь не на словах, а на деле»: в Менделеевске открыли памятный стенд военным
В школе №2 Менделеевска состоялось открытие мемориального стенда, посвященного участникам спецоперации, которые в свое время учились в стенах этого учебного заведения. Александр Соболев и Валерий Прокудин сражались до последних минут своих жизней.
На торжественном мероприятии присутствовали военком района Сергей Залуженко, председатель ТОС «Поселок» Екатерина Кузнецова, а также директор школы Михаил Яковлев, представители юнармейского клуба «Честь и доблесть», педагоги и учащиеся.
Ведущими церемонии стали советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Ирина Зиганшина и ученик 6-го класса Евгений Тараканов.
«Сегодня наша страна переживает сложные времена. Как вы услышали, Россия встала на защиту Донбасса и всей нашей страны от украинского неонацизма, получившего поддержку Запада и Америки. В эти ряды встали наши мужественные ученики — выпускники нашей школы. Кто они, наши герои? Это те, кто еще не так давно сидел за партой, мальчишкой бегал вот по этим нашим школьным коридорам. Это отцы и братья ваших друзей и одноклассников. Сегодня они, став защитниками Родины, проявили честь и долг не на словах, а на деле. Мы по праву можем их назвать героями, пришедшими на смену поколению военного лихолетья 1941–1945 годов», — заявили ведущие.
Руководство района и школы выразило уверенность, что этот стенд станет местом гордости и уважения для представителей подрастающего поколения.
Сейчас в СВО участвуют еще 16 выпускников этой школы. Собравшиеся выразили надежду на скорое возвращение солдат с победой и почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили цветы.
Фото: пресс-служба Менделеевского района.
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