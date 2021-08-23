Прохожий спас мужчину из охваченного огнем дома в татарстанском селе

Сообщение о пожаре в селе Калейкино Альметьевского района пришло сегодня днем на номер вызова пожарной охраны 101. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

К моменту приезда первых пожарных огонь уже полностью охватил крышу здания по всей площади. Существовала угроза перекидывания пожара на соседнее здание.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На улице огнеборцев встретил прохожий и рассказал, что в внутри никого нет – он успел вывести на улицу хозяина дома. 56-летнего пострадавшего с ожогами рук и спины госпитализировали.

Описание Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Площадь пожара составила 56 кв. метров. Предварительно установлено, что пожар мог вспыхнуть из-за непотушенной сигареты.