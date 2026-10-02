Прохоркин 2.0 или жертва обстоятельств: почему Кузнецов ушел из «Сибири»

Фото: пресс-служба ХК "Сибирь"

Новость о внезапном расторжении контракта между Евгением Кузнецовым и новосибирской «Сибирью» мгновенно всколыхнула всё хоккейное сообщество, расколов болельщиков, экспертов и аналитиков на два непримиримых лагеря. Одни насмехаются над тем, что в команде побывал Прохоркин 2.0, другие считают, что игрока просто-напросто подставили.

В конце августа приход звёздного нападающего в сибирский коллектив преподносился как главная трансферная бомба межсезонья, способная кардинально изменить расстановку сил на Востоке и вдохнуть новую жизнь в атакующие построения команды. За короткий и сумбурный отрезок в «Сибири» 34-летний форвард успел провести всего восемь матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами (первой — уже в стартовом поединке с «Ак Барсом» в мастерском стиле) и двумя результативными передачами при 12 минутах штрафного времени.

Довольно ужимистая статистика для хоккеиста с солидным энхаэловским бэкграундом и триумфальным завоеванием Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз» начала вызывать вопросы у новосибирских болельщиков, но вряд ли кто-то ожидал такой быстрой и болезненной развязки. После недавнего выездного матча с ярославским «Локомотивом» на поверхность неожиданно выплыли не только чисто игровые претензии со стороны главного тренера Ярослава Люзенкова, но и накопившееся внутреннее напряжение внутри коллектива.

Однако, и в этом, судя по всему, не вся правда об этой ситуации. Возможно, дело даже не столько в хоккейных причинах, сколько в личных, которые в итоге и влияли на игру форварда. Как заявила в комментариях мама хоккеиста Лариса Кузнецова, причиной такого резкого шага стало тяжелое состояние здоровья отца Евгения.

Фото: скрин социальных сетей ХК «Сибирь»

Эта версия косвенно подтверждается и официальным комментарием от «Сибири». Так, генеральный директор новосибирского клуба Лев Крутохвостов пояснил, что в ходе состоявшегося диалога стороны пришли к выводу о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. Руководство отметило, что на фоне личных переживаний и физического состояния форвард не имел возможности в полной мере выполнять требования тренерского штаба и показывать свой привычный уровень игры.

«На стабильную игру могло сказаться его физическое состояние, однако проблема заключалась скорее не в тренировочном процессе, а в семейных обстоятельствах Евгения, из-за которых он не мог на 100% выполнять требования на тренировках и играх. Он понимает, в какой ситуации находится команда, понимает, что на него рассчитывают как на лидера, но сейчас он не может сыграть на свой максимум и оправдать наши ожидания. Поговорили с ним и решили, что лучше расторгнуть контракт и искать ему замену», — говорится в официальном пояснении «Сибири».

Тем не менее, в болельщицкой среде это решение вызвало неоднозначную реакцию. Часть поклонников «снежинок» резонно обращает внимание на то, что клуб изначально сформировал излишне высокие ожидания вокруг данного трансфера, а последовавшее расставание обнажило вопросы к долгосрочному планированию и ответственности менеджмента за селекционную работу.

Действительно, медиаслужба «Сибири» постаралась выжать максимум из этого перехода и устроила мощнейшую рекламную кампанию. Но это их работа — у них был отличный инфоповод, чтобы получить дополнительные охваты и продажи билетов, — они ее отработали максимально. Какие могут быть вопросы?

Кузнецов в этой истории во многом стал заложником завышенных ожиданий и поспешных решений руководства «Сибири». От него явно ждали, что он, как волшебник, приедет и сделает результат в скромной команде. Однако никто так и не отметил, что Евгений и в Уфе, и в Новосибирске был тем мужиком, который и атмосферу в раздевалке разрядит, когда нужно, и «склеит» коллектив.

Однако вряд ли у Евгения был подходящий эмоциональный фон, чтобы вновь шутить про очки и про то, как они налегке обыграли «Авангард».

И, судя по всему, вместо психологической поддержки и хоть сколько-нибудь индивидуального подхода со стороны клуба хоккеист получил «вызов на ковер» к руководству, которое предложило ему «разойтись по-мирному».