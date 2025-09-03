Прохор Шаляпин выступит на празднике для пенсионеров в Казани

9 сентября в 10:00 в Парке культуры и отдыха имени Горького состоится праздничное событие – День Жизнелюба. Об этом сообщает управление культуры исполкома Казани.

Специальным гостем праздника станет известный певец Прохор Шаляпин.

Мероприятие традиционно собирает казанских пенсионеров и активных горожан, стремящихся проводить время интересно и насыщенно.

Организаторы отмечают, что в подготовке праздника участвуют все 17 культурных центров и 49 библиотек Казани, где реализуется проект «Жизнелюб».