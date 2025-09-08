Прохор Шаляпин и десятки активностей ждут казанцев на празднике жизнелюбов

Завтра, 9 сентября, в парке имени Горького пройдет масштабное празднование Дня казанского жизнелюба. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления культуры горисполкома Казани Азат Абзалов.

Праздничная программа начнется в 10.00 и завершится в 14.00. Для горожан старшего возраста подготовлены десятки творческих, спортивных и образовательных площадок, выставки, мастер-классы и консультации специалистов.

Гостем праздника станет популярный исполнитель Прохор Шаляпин. На главной сцене выступят городские вокальные и хореографические коллективы, пройдет награждение активистов, дискотека и дефиле клуба красоты «Алтын Бике». Также запланирован розыгрыш призов.

В парке будут работать зоны здоровья, интеллектуального досуга, декоративно-прикладного искусства, садоводства и цветоводства. Желающие смогут заняться гимнастикой, йогой, поучаствовать в шахматных поединках, обменяться книгами, посетить мастер-классы и измерить давление или уровень холестерина.

В образовательной зоне для участников подготовлены лекции о здоровом образе жизни и профилактике мошенничества, а также консультации психологов и социальных специалистов. Состоится благотворительная акция «Ярмарка добра», средства от которой направят на помощь малоимущим и одиноким пенсионерам, а для любителей животных будет организована акция «Лапа дружбы».

Проект «Жизнелюб» реализуется в Казани с 2016 года по инициативе мэра Ильсура Метшина. Он объединяет бесплатные занятия по 13 направлениям в культурных, спортивных и социальных учреждениях города, помогая пенсионерам развиваться творчески, поддерживать здоровье и находить новые увлечения.

Расписание нового осеннего сезона доступно на портале kzn.ru, а для справок работает телефон горячей линии: 236-42-93.