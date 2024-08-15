Проходящий в ХМАО Когалымский полумарафон получил международный статус

Когалымский полумарафон, проходящий в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, получил международный статус. Об этом сообщает портал «Новости Югры».

Спортивное событие состоится 8 сентября. Впервые в его рамах пройдет чемпионат России по бегу по шоссе на 15 километров, отмечает издание.

Мероприятие объединит 1000 легкоатлетов со всего мира. При этом принять участие в нем может любой желающий, «главное — предъявить подтверждение результата», подчеркивает портал.

Каждый участник полумарафона получит в стартовом пакете лонгслив с традиционным орнаментом и номер с чипом хронометража, а на финише — медаль

Дистанцию можно выбрать в соответствии с возрастом и уровнем подготовки:

— 21,1 километра,

— 2,5 километра (любители),

— до 1 километра (детские забеги),

— эстафета 4 х 2,5 километра.

Помимо прочего, предусмотрен этнозабег. Он объединит семьи представителей коренных малочисленных народов Севера и подарит незабываемые эмоции всем участникам Когалымского полумарафона.

Подробная информация о полумарафоне и его программа размещены на сайте мероприятия. Оно стартует 8 сентября в Когалыме на Рябиновом бульваре.