«Проход запрещен»: Спасатели показали казанским школьникам опасность выхода на лед

Сегодня сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по РТ принимали юных гостей из РСОШ имени Н.А Галлямова и подопечных благотворительного фонда «Альпари», чтобы напомнить детям в преддверии весенних каникул о правилах поведения на льду.

«Сегодня в преддверии весеннего периода в Центре ГИМС прошёл День открытых дверей, куда были приглашены школьники из разных школ. Мы продемонстрировали детям средства спасения, возможности нашей спецтехники и навыки спасения людей, провалившихся под лед», - рассказал руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС РФ по РТ Денис Мокеев.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Сперва юные гости посетили вертолетную площадку, откуда открывался отличный вид на развернувшееся на льду представление, устроенное специалистами из ПСО №2 на реке Казанке. Сперва спасатель-профессионал, под комментарии руководителя Казанского инспекционного отделения Центра ГИМС ГУ МЧС РФ по РТ Дениса Мокеева, сыграл роль рыбака, который провалился под лед. Оказавшись в холодной воде, он достал из нагрудного кармана «кошки», выбрался из полыньи и перекатами от нее отполз.

Во второй сцене провалившийся под лед мужчина начал тонуть и звать на помощь. Спасатели незамедлительно прибыли к нему на судне на воздушной подушке «Хивус» и продемонстрировали детям, как они вызволяют людей из ледяной беды при помощи надувного трапа.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Затем гости переместились на площадку, где общественники из ОСВОД Казани и Татарстана показали детям, какие средства есть в арсенале спасения на льду. Например, «Конец Александрова» - длинную веревку с грузом-поплавком, которую необходимо перекидывать через плечо пострадавшего. Специалисты объяснили, как правильно пользоваться спасательным кругом и спасательным жилетом.

«Я сегодня увидел, что, когда спасатели оказывали помощь человеку, провалившемуся под лед, они применяли специальный надувной матрас. Ещё нам показали средства спасения такие как «конец Александрова», спасательный круг и спасательный жилет и как его правильно надевать, чтобы ничего себе не повредить. Когда я вырасту, я тоже хочу стать спасателем», - поделился эмоциями Руслан Силантьев.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На час ежедневные помощники сотрудников МЧС в деле спасения превратились в веселый аттракцион для детей. Каждый желающий смог покататься на судне на воздушной подушке по Казанке, на снегоходе и квадроцикле.

Море нежности от детей получил шестимесячный будущий спасатель – французская овчарка босерон по кличке Бризар, а под конец мероприятия ребят ждала полевая кухня с вкусными пирогами, горячим чаем и компотом от Благотворительного фонда «Пища жизни».

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Директор благотворительного фонда «Альпари» Наталья Гилазева рассказала, что она впервые на подобном мероприятии, и ее переполняют впечатления. Наталья призналась, что преклоняется перед работой сотрудников МЧС, которые спасают жизни людей.

«Уверена, что полученные сегодня навыки и знания в области спасения, а также знакомство с работой спасателей, инспекторов ГИМС и спасателей-общественников ОСВОД надолго запомнятся детям», – подытожила директор «Альпари».