«Проход запрещен»: Спасатели показали казанским школьникам опасность выхода на лед
Сегодня сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по РТ принимали юных гостей из РСОШ имени Н.А Галлямова и подопечных благотворительного фонда «Альпари», чтобы напомнить детям в преддверии весенних каникул о правилах поведения на льду.
«Сегодня в преддверии весеннего периода в Центре ГИМС прошёл День открытых дверей, куда были приглашены школьники из разных школ. Мы продемонстрировали детям средства спасения, возможности нашей спецтехники и навыки спасения людей, провалившихся под лед», - рассказал руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС РФ по РТ Денис Мокеев.
Сперва юные гости посетили вертолетную площадку, откуда открывался отличный вид на развернувшееся на льду представление, устроенное специалистами из ПСО №2 на реке Казанке. Сперва спасатель-профессионал, под комментарии руководителя Казанского инспекционного отделения Центра ГИМС ГУ МЧС РФ по РТ Дениса Мокеева, сыграл роль рыбака, который провалился под лед. Оказавшись в холодной воде, он достал из нагрудного кармана «кошки», выбрался из полыньи и перекатами от нее отполз.
Во второй сцене провалившийся под лед мужчина начал тонуть и звать на помощь. Спасатели незамедлительно прибыли к нему на судне на воздушной подушке «Хивус» и продемонстрировали детям, как они вызволяют людей из ледяной беды при помощи надувного трапа.
Затем гости переместились на площадку, где общественники из ОСВОД Казани и Татарстана показали детям, какие средства есть в арсенале спасения на льду. Например, «Конец Александрова» - длинную веревку с грузом-поплавком, которую необходимо перекидывать через плечо пострадавшего. Специалисты объяснили, как правильно пользоваться спасательным кругом и спасательным жилетом.
«Я сегодня увидел, что, когда спасатели оказывали помощь человеку, провалившемуся под лед, они применяли специальный надувной матрас. Ещё нам показали средства спасения такие как «конец Александрова», спасательный круг и спасательный жилет и как его правильно надевать, чтобы ничего себе не повредить. Когда я вырасту, я тоже хочу стать спасателем», - поделился эмоциями Руслан Силантьев.
На час ежедневные помощники сотрудников МЧС в деле спасения превратились в веселый аттракцион для детей. Каждый желающий смог покататься на судне на воздушной подушке по Казанке, на снегоходе и квадроцикле.
Море нежности от детей получил шестимесячный будущий спасатель – французская овчарка босерон по кличке Бризар, а под конец мероприятия ребят ждала полевая кухня с вкусными пирогами, горячим чаем и компотом от Благотворительного фонда «Пища жизни».
Директор благотворительного фонда «Альпари» Наталья Гилазева рассказала, что она впервые на подобном мероприятии, и ее переполняют впечатления. Наталья призналась, что преклоняется перед работой сотрудников МЧС, которые спасают жизни людей.
«Уверена, что полученные сегодня навыки и знания в области спасения, а также знакомство с работой спасателей, инспекторов ГИМС и спасателей-общественников ОСВОД надолго запомнятся детям», – подытожила директор «Альпари».