Прохладная погода продержится в Татарстане до конца недели

Достаточно прохладная погода, которую накануне принес в Татарстан скандинавский антициклон, сохранится на территории республики до конца недели. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 20 июня, через регион пройдет атмосферный фронт. Он принесет с собой небольшие и умеренные дожди, но температурный фон в светлое время суток повысится лишь на один градус по сравнению с сегодняшним.

В среду, 21-го числа, «из-за северных воздушных потоков» в Татарстане сохранится холодная погода. Ночью ожидается от 3 до 8 градусов тепла, днем — от 14 до 19 градусов. В отдельных районах из-за близости атмосферного фронта пройдут небольшие дожди, отмечают синоптики.

В четверг, 22 июня, поднимется атмосферное давление. Соответственно, существенные осадки прекратятся. В ночные часы температурный фон останется неизменным, в дневные — воздух прогреется до +15, +20 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 23 и 24 июня, в республике всё же произойдет незначительное потепление — в светлое время суток прогнозируется от +19 до +24 градусов. При этом 23-го числа вероятность осадков невелика, тогда как 24-го местами возможны дожди.