Проволока концлагерей, немецкие агитки, рисунки детей: три проекта «Хазинэ» к 9 Мая

Галерея «Хазинэ», филиал Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, в преддверии Дня Победы презентовала сразу три выставочных проекта, посвященных Великой Отечественной войне. Все они расположились в соседних залах, заняв весь первый этаж галереи.

Выставка произведений советского художника, члена общества «4 искусства» Меера Аксельрода «Немецкая оккупация» — гостевой передвижной проект. Его в Казань привез московский Фонд Александра Печерского. А в декабре минувшего года этот фонд инициировал установку памятной доски на фасаде Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ул. Несмелова, 7) Герою Советского Союза — летчику-истребителю Михаилу Девятаеву. Организация занимается увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях, подпольщиков, боровшихся с нацистами, и жертв немецкой оккупации. Она носит имя лейтенанта Красной армии Александра Печерского, который вместе с товарищами поднял восстание в нацистском лагере смерти Собибор (с участием фонда несколько лет назад о нем снял фильм Константин Хабенский).

Фото: © Рамиль Гали

Левая сторона зала выставки «Немецкая оккупация» отведена под рисунки Меера Аксельрода (1902–1970) из его одноименного цикла: «В мужском лагере», «Вешатели», «Насильники»… Большая часть этих рисунков создавалась в 1942-1943 годах в Алма-Ате, где художник работал над декорациями к фильму Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Здесь же представлены в витринах немецкие агитационные листовки 1943 года и фрагменты проржавевшей колючей проволоки нацистских концлагерей из личной коллекции генерального директора Фонда Александра Печерского Юлии Макаровой.

«Переходите к нам! Мы хорошо обращаемся с пленными и особенно с перешедшими на нашу сторону добровольно», — обещает одна из таких фашистских агиток.

Фото: © Рамиль Гали

По правую сторону зала — иллюстрации Аксельрода к книгам. Художник не раз становился иллюстратором произведений Михаила Лева, таких как «Незабываемое» и «Партизанские тропы». Писатель был другом Александра Печерского, поэтому многое знал о лагере Собибор, да и сам участвовал в войне, был партизаном. Именно он познакомил с Печерским Аксельрода. Итогом стал единственный прижизненный портрет Печерского, написанный в 1968 году и носящий название «Узник».

«Сразу несколько стран претендуют на то, чтобы называть Меера Аксельрода своим художником — или литовским, или белорусским… Мы называем его советским художником. Хотя в 30-е годы его называли скатывающимся в буржуазное искусство. Только в 2013–2015 годах стала известна серия работ, которая сегодня представлена на этой выставке: родственники Аксельрода в Израиле нашли их и передали в наш фонд стопочкой. Аксельрод хорошо известен искусствоведам своими пейзажами, а эти работы несут в себе не только и не столько художественную ценность, сколько историческую. Мы очень ждем отзывов на эту выставку и хотели бы, чтобы она затронула души тех, кто ее будет смотреть», — заявила на вернисаже Юлия Макарова.

Фото: © Рамиль Гали

Следующий зал отведен под выставку материалов из фондов Музея ИЗО РТ «А были вместе — детство и война». Здесь собраны фотографии детей военных лет и их рисунки, которые сотрудники музея собирали в 1941–1943 годах по детсадам и школам, уже тогда, в годы войны, составляя из них выставки.

«И были правы. На этих рисунках есть и танки, и самолеты, но там также всегда есть цветы, солнце и морковки деревьев — то самое непосредственное детское восприятие и детская открытость миру. В годы войны детей особенно берегли, жалели. Нам рассказывали, как в те годы были ценны игрушки-карандаши, которые оборванными клали под подушку и ждали, что ночью карандаш вырастет. Больше всех ценился красный — им можно было рисовать красные звезды», — подчеркнула заведующая ресурсным центром творческого развития детей и подростков Музея ИЗО РТ Ирина Нейдерова.

Фото: © Рамиль Гали

В большинстве же залов первого этажа размещены живописные произведения, графика, скульптура как художников, чье детство выпало на военные и послевоенные годы, так и тех, кто о войне 1941-1945 годов знает из рассказов уже не родителей, а бабушек и дедушек. В том числе выставку «И снова май…» составили произведения, которые пару лет назад пополнили фонды Музея ИЗО РТ по распределению Росизо и еще не выставлялись в Казани.

Среди шестидесяти экспортируемых произведений обращает на себя внимание скульптура «Июнь 41-го» Александра Рученина — бледный, совсем юный, тонкий паренек с наполненными печалью и ужасом глазами в пилотке и в гротескно длинном саване на неестественно удлиненном худом теле. Здесь же можно увидеть работы известных мастеров — заслуженного художника России и действительного члена Российской Академии художеств Михаила Кугача, советского и российского живописца, представителя «сурового стиля», академика Академии художеств СССР, лауреата Госпремии СССР и Госпремии РСФСР имени Репина Гелия Коржева и лауреата Госпремии имени Тукая Алексея Бурлая, а также произведения ранее незнакомых широкой публике Накия Бикташева, Федора Савостьянова, Алексея Бокова, Михаила Канаяна, Хариса Хайдарова.

Фото: © Рамиль Гали

Все три выставки к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне будут работать в «Хазинэ» для посетителей с 6 мая до 5 июня.