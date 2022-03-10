Проводы зимы по-русски: в Казани разыграли литературно-музыкальную «Метель»

В ГБКЗ имени Салиха Сайдашева Государственный симфонический оркестр РТ под управлением художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра РТ, народного артиста России и Татарстана Александра Сладковского выступил совместно с российским актёром, режиссером и литератором Вениамином Смеховым.

На суд слушателей они представили уникальное произведение по мотивам повести Александра Пушкина «Метель». Музыкальное полотно соткано из фрагментов частей «Метели» Георгия Свиридова.

фото предоставлено пресс-службой оркестра

«Год назад наше знакомство с Александром Сладковским превратилось в дружбу. Я дал большой творческий вечер в Татарской филармонии, а после был приглашен в качестве почетного гостя на концерт блестящего оркестра Татарстана. Именно тогда у Сладковского появилась чудесная идея нашего совместного выступления», — рассказал Смехов.

Под вальсовые, маршевые, романсовые мотивы в исполнении ГАСО РТ, живо рисующие картину современной Пушкину провинциальной России, Вениамин Смехов, тонко подбирая интонации под каждого героя, оживил персонажей повести Пушкина.

Продолжился концерт уже без участия именитого актера: ГАСО РТ исполнил Пятую симфонию Петра Чайковского, которая считается одним из ярчайших произведений в творчестве мирового классика.

фото предоставлено пресс-службой оркестра

Противопоставление судьбы и человека — основная тема симфонии. От музыкального образа «полнейшего преклонения перед судьбой» во вступлении к победному, торжествующему звучанию финала ГАСО РТ лихо создавал масштабное полотно, тонко реагируя на все музыкальные нюансы произведения.

По словам Смехова, именно такие концерты дарят надежду даже в самые темные времена.

«Наверное, в современных реалиях культура и искусство — в своем роде утешительный инструмент. И, пожалуй, явственно это ощущается именно в России», — заметил Смехов.

фото предоставлено пресс-службой оркестра



Госоркестр РТ продолжает свою работу в полном объеме. Уже 16 марта им будет открыт III Международный органный фестиваль. В стенах ГБКЗ имени Сайдашева выступит солистка Хироко Иноуэ. За дирижерский пульт перед ГАСО РТ встанет Дмитрий Матвиенко из Беларуси.