Проводник в мир госслужбы: молодежь Татарстана запускает медиаплатформу «Вверх!»

Молодежь Татарстана запускает медиаплатформу «Вверх!», которая предлагает обучающие материалы для госслужбы. Там будут размещены лекции и видеоролики по разным профильным темам: от правил успешного собеседования до основ государственной гражданской службы, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Уверен, что новая обучающая программа станет еще одним инструментом для успешной подготовки кадров. Платформа открыта для всех желающих. Молодой человек в удобное для себя время может пройти образовательный курс», — отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Министр также отметил, что Росмолодежь тоже запустила федеральную программу повышения привлекательности государственной службы и сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих нашей страны «ГосСтарт».

«Это значит, что мы двигаемся в одном направлении с нашими коллегами и создаем еще больше условий для раскрытия управленческого потенциала молодежи, формируем имидж госслужащего, — подчеркнул он.

Чтобы помочь закрепить полученные знания, каждая лекция сопровождается заданиями различных форматов, таких как написание делового письма, решение тестов, написание эссе и другие. Участники имеют возможность получить обратную связь от экспертов в режиме онлайн прямо на платформе. Такой формат подготовки поможет не только приобрести необходимые навыки, но и помочь подготовиться к программе стажировок молодых лидеров.

Чтобы начать пользоваться платформой, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Спикерами для медиаплатформы выступили завотделом организационного обеспечения государственной службы Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ Эдуард Сафин, главный советник отдела организационного обеспечения государственной Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ Адель Баязитов, главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов и пр.