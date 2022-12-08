«Готовим и празднуем вместе»: Генконсул Казахстана раскрыл в Казани секрет куырдака

В комплексе «Туган авылым» состоялся мастер-класс по приготовлению национального казахского блюда – куырдака. Провел его Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков.

Гастрономический вечер открыла директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«Не первый раз мы встречаемся с вами в рамках проведения кулинарных мастер-классов по приготовлению блюд самобытной казахской культуры. Татары и казахи – братские народы, у нас очень много общего – культура, язык, корни и кухня. Это очень здорово – перенимать традиции и обычаи друг у друга, готовить и отмечать праздники вместе, ведь в единстве – наша сила», – сказала она.

В процессе приготовления одного из самых знаменитых казахский угощений генконсул поделился секретами приготовления традиционного восточного блюда, а также рассказал, в чем его главное отличие.

«В каждом национальном блюде есть свои особенности, это может касаться как способа приготовления, так и рецепта. Например, казахи в куырдак вместо мяса обычно добавляют бараньи потроха – почки, печень, нарубленные легкие или сердце. Также в блюдо кладут картофель, морковь и кольца свежего лука», – рассказал Искаков.

Генеральный консул отметил, что казахи могут приготовить такое угощение как на семейные торжества, так и для встреч с друзьями, ведь куырдак может служить как закуской, так и основным блюдом. Традиционно его томят в печи, за счет чего картофель пропитывается мясным соком, потроха становятся особенно мягкими, а блюдо получается особенно вкусным и ароматным.

«Наша кухня, наши традиции очень схожи. Я благодарен казахской команде, что они привезли продукты из Казахстана, научили наших поваров правильно готовить традиционное праздничное блюдо из мяса и теста – "бешбармак". Мы очень хотим, чтобы в дальнейшем названия национальных казахских блюд присутствовали в нашем меню, потому что к нам приезжает много гостей, в том числе из Казахстана», – поделился соучредитель национально-туристического центра «Туган авылым» Радик Абдрахманов.

Атмосферу кулинарного путешествия сопровождала национальная музыка Казахстана. В течение всего вечера народный ансамбль дарил теплые и искренние эмоции, а также демонстрировал богатые традиции и обычаи казахского этноса.

Руководители зарубежных представительств в Казани, ставшие гостями гастрономического ужина, отметили, что подобные мероприятия становятся проводниками в культуры других народов. Ерлан Искаков выразил надежду, что сотрудничество между Татарстаном и Казахстаном будет только расти, а подобные вечера будут укреплять культурные связи братских народов.