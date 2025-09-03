Проводная связь, генераторы и киберзащита: как ЦИК и Минцифры РТ готовятся к выборам

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин заверил, что Единый день голосования в республике пройдет без сбоев в работе связи. На случай угрозы атак беспилотников все избирательные комиссии обеспечены проводными каналами и резервными источниками питания, также будет обеспечена кибербезопасность. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





«Если помониторить регионы России, там люди страдают, полностью вырубается интернет!»

Сегодня в общественном пространстве «Точка выбора» в Казани ждали министра цифрового развития Республики Татарстан Айрата Хайруллина. Сразу после совещания по промышленной роботизации с участием Раиса РТ Рустама Минниханова в Иннополисе Хайруллин приехал в Казань, чтобы рассказать журналистам, как ЦИК РТ и министерство сотрудничают в преддверии Единого дня голосования 14 сентября.

Хайруллин сразу же ответил на вопрос, может ли осложнить процесс выборов то, что во время угрозы атак БПЛА в Татарстане наблюдаются перебои в работе мобильного интернета.

Министр заявил – интернет полностью не отключают, его работа замедляется.

«Нам удалось вместе с коллегами из наших правоохранительных органов, с советом безопасности, с операторами связи выработать механизм, который позволяет, с одной стороны, обеспечить безопасность, с другой стороны, чтобы не страдали важнейшие элементы, связанные с оплатой, с СБП, с вызовом такси. Если помониторить регионы Российской Федерации, там люди страдают, полностью вырубается интернет!» – отметил глава Минцифры.

Что касается непосредственно процесса выборов, то беспокоиться не стоит – все участковые избирательные комиссии (УИК) и территориальные избирательные комиссии (ТИК) обеспечены проводной связью.

Минцифры РТ готово к киберугрозам в день выборов

Задача Минцифры РТ в Единый день голосования – чтобы инфраструктура связи работала бесперебойно.

«Мы с нашим партнером, с «Лабораторией Касперского», обеспечим кибербезопасность оперативного штаба Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан. 100% всех рабочих мест. Видеоконтроль обеспечен в республике на всех избирательных участках, территориальных избирательных комиссиях», – рассказал Хайруллин.

При этом ведомство готово к тому, что могут быть инциденты в плане кибербезопасности на выборах 14 сентября.

Председатель ЦИКа РТ Андрей Кондратьев добавил, что на все ТИКи приобрели мощные генераторы, которые могут в течение суток обеспечить потребность в электричестве.

«Самое главное – не нарушить ни на одну секунду избирательный процесс, в том числе и подсчет голосов. Чтобы наши избиратели спокойно могли прийти на избирательные участки», – сказал Айрат Хайруллин.

Чему будут учить членов УИК и ТИК за неделю до выборов?

Министр цифровизации РТ рассказал, что на следующей неделе будут проходить учения, чтобы члены избирательных комиссий были готовы к форс-мажорам. Например, к отключениям света из-за урагана.

«Задача наших учений – удостовериться в том, что персонал обучен во время подготовки и готов к ситуации, когда есть нестандартная ситуация и что-то перестало работать», – добавил Хайруллин.

Кондратьев сказал, что есть четкий регламент, кто из членов комиссий за что отвечает. В том числе в таких нестандартных ситуациях.

«Избирательный процесс не должен останавливаться. Ни процесс волеизъявления, ни подсчет голосов. Есть свет, нет света – ты должен обеспечить инфраструктуру. Генераторы, свечи! На моей памяти такое было, надо реагировать быстро, процесс идет», – добавил министр.

«Мы хотим, чтобы республика оставалась экономически успешна. Все-таки турбулентные времена»

Айрат Хайруллин рассказал, что голосовать будет в Казани.

«Почему нужно голосовать? Потому что ты гражданин и у тебя есть воля. Ты так эту волю выражаешь. Ты не пассивный наблюдатель, ты в том числе разделяешь ответственность», – сказал министр.

Он напомнил, что в Единый день голосования жители Татарстана будут выбирать Раиса республики.

«Мы хотим, чтобы республика оставалась экономически успешна. Все-таки турбулентные времена», – признал Хайруллин.

Он перечислил достижения республики, о которых говорят в последние дни: состоялся полет первого импортозамещенного вертолета «Ансат». Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов провел совещание в Иннополисе, на котором анонсировал принятие республиканской стратегии роботизации.