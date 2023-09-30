Звездная пара Алтын и Алтынай лишилась птенцов: как спасти краснокнижных орлов от гибели?

Третий сезон проекта по видеонаблюдению за гнездовой жизнью орлов-могильников Алтына и Алтынай завершился печально

Фото: vk.com/id69248498

У молодой орлицы сгорело левое крыло

Третий сезон проекта по видеонаблюдению за гнездовой жизнью орлов-могильников Алтына и Алтынай завершился печально. Зрители следили за рождением краснокнижных птенцов, их ростом, первыми полетами. Авторы проекта установили птенцам Чишме и Урсале трекеры, чтобы следить за их миграцией. Но улететь в теплые края Урсала не смогла – она погибла на четвертом месяце жизни, присев на опору ЛЭП.

«Гнездо опустело, наши звездные орлы Алтын и Алтынай охотятся поблизости, совсем скоро они расстанутся, отдохнут друг от друга и от семейных забот в местах зимовок, чтобы в следующем марте вновь воссоединиться. Если, конечно, повезет выжить. На днях застал эту пару примерно в трех километрах от гнезда сидящими на мачтовой опоре высоковольтной ЛЭП. Они опытны и знают, в каком месте сидеть безопасно. Недалеко от них на другой опоре ЛЭП трапезничала Чишма, младшая в выводке этой пары», – написал в соцсетях Ринур Бекмансуров.

Сестра Чишмы недавно погибла от удара электротоком. Разряд был такой силы, что у молодой орлицы сгорело левое крыло, обуглился остаток плечевой кости, отметил орнитолог.

Разряд был такой силы, что у молодой орлицы сгорело левое крыло, обуглился остаток плечевой кости Фото: vk.com/id69248498

«Мы не знаем, что чувствуют орлы-родители, когда погибает взращенный ими птенец, яйцо которого они высиживали 41 день, а потом почти три месяца выкармливали, чтобы он встал на крыло и научился летать, и чувствуют ли они боль утраты. Наука же нас учит, что они фактически как роботы, что все у них на инстинктах. Но нам очень жаль их, их затраченную энергию для продолжения своего рода», – написал Бекмансуров.

В беседе с корреспондентом «Татар-информа» он сообщил, что буквально на днях пропал и второй птенец из орлиного выводка.

«Что касается Чишмы, то мы пока не знаем, что с ней. Либо трекер перестал работать, либо птица погибла, но ее труп мы пока не нашли», – сообщил орнитолог.

Он пояснил, что только в окрестностях гнезда, где установлена видеокамера для онлайн-наблюдений, ежегодно находит трупы погибших орлят, а в целом по Татарстану и всей России получается внушительная цифра гибели и ущерба природе.

Ринур Бекмансуров: «Гнездо опустело, наши звездные орлы Алтын и Алтынай охотятся поблизости, совсем скоро они расстанутся, отдохнут друг от друга и от семейных забот в местах зимовок» Фото: vk.com/id69248498

Проект по сохранению орлов стартовал на юго-востоке республики

По словам орнитолога, линии электропередач напряжением 6-10 кВ представляют для птиц наибольшую опасность. И таких установок по всей республике достаточно много.

«В Татарстане несколько тысяч птицеопасных ЛЭП, которыми можно опоясать земной шар по экватору несколько раз. Представляете, какая это протяженность?» – задается вопросом председатель Татарстанского отделения Союза охраны птиц России.

Оказывается, программа модернизации ЛЭП по республике реализуется несколько лет, некоторые линии уже переоборудованы и стали более или менее безопасными для птиц. Но остается много опасных, требующих переоснащения или полной модернизации, чтобы предотвратить возможность короткого замыкания телом птицы, заземленных траверс и проводов у места их крепления к изолятору на оголовках опор. Именно в этих местах чаще всего погибают птицы, садящиеся на ЛЭП. Кроме того, птицы погибают на контактах разъединительных устройств и трансформаторов.

«Мы находим взаимопонимание с АО «Сетевая компания» и ПАО «Татнефть» – крупнейшими в Татарстане собственниками линий среднего напряжения. В этом году стартовал проект по сохранению орлов в юго-восточных районах республики. Представители нефтяной компании обещали постепенно переоборудовать, переоснастить опасные линии с учетом наших рекомендаций», – добавил Бекмансуров.

Спикер пояснил, что переоборудование ЛЭП – мероприятие весьма затратное. Однако в качестве экстренной меры можно поставить на существующие линии пластиковые птицезащитные устройства, которые закрывали бы опасные участки возле крепления проводов к изолятору.

По словам орнитолога, линии электропередач напряжения 6-10 кВ представляют для птиц наибольшую опасность. И таких установок по всей республике достаточно много Фото: vk.com/id69248498

Ущерб природе из-за гибели вороны – более тысячи рублей

Но чтобы решить проблему коренным образом, необходимо разработать социально-экологическую программу поэтапной реконструкции птицеопасных ЛЭП в Татарстане, считает Бекмансуров. По мнению специалиста, в разработке персональных программ модернизации ЛЭП должны участвовать сами компании, поскольку это требование российского законодательства. Оно же налагает на владельцев ЛЭП полную ответственность по нанесенному природе ущербу.

«Каждая птица, как объект животного мира России, имеет свою стоимость. Даже гибель вороны при эксплуатации ЛЭП оценивается в сумму свыше тысячи рублей, а ущерб природе в результате гибели одного орла превышает 100 тыс. рублей. Отдельные же виды редких птиц оцениваются на порядок выше», – подчеркнул эксперт.

По его данным, практика штрафных санкций в случае гибели птиц в Татарстане редка, но и в таких случаях модернизация охватывает лишь тот участок ЛЭП, где погибли птицы, а остальные остаются без птицезащитных устройств. Кроме того, большинство случаев гибели птиц остаются незафиксированными. В то же время стоит отметить, что два года назад в результате прокурорской проверки по факту гибели орла компании – владельцу ЛЭП был выписан штраф на сумму более 200 тыс. рублей.

Как оказалось, поспособствовать решению этой проблемы может любой житель Татарстана. Это можно сделать, сообщив о гибели птиц из-за ЛЭП в Госкомитет РТ по биоресурсам или орнитологам. В случае обнаружения погибших птиц необходимо сфотографировать их (на лапах могут быть специальные кольца с индивидуальными номерами) и линию электропередач с табличками и цифрами на столбе, записать координаты или постараться отметить на карте место происшествия, уточнил собеседник.

По каждому известному факту орнитолог проводит разбирательство и старается добиться переоборудования опасных ЛЭП.

Орнитологи насчитали в регионе более 240 гнездовых участков орла-могильника, в этом году половина из них была занята орлами, в 78 гнездах родились птенцы Фото: vk.com/id69248498

В этом году птенцы родились в 78 гнездах орлов-могильников

Бекмансуров отметил, что на территории нашей республики встречаются в основном такие крупные хищные птицы, как орлан-белохвост и орел-могильник (солнечный орел), реже большой подорлик и совсем редко беркут и степной орел.

Проект по наблюдению за крупными хищными птицами продолжается. Орнитологи насчитали в регионе более 240 гнездовых участков орла-могильника, в этом году половина из них была занята орлами, в 78 гнездах родились птенцы.

В этом же году орнитологи пометили цветными кольцами 80 птенцов орлов. Специальные метки на лапах помогают не только в изучении миграционных путей хищников, но и для выяснения опасных мест, приводящих к их гибели.

Орлы-могильники из Татарстана на зиму улетают в теплые края, преодолевая громадные расстояния, долетают до стран Ближнего Востока и Северной Африки. На пути их подстерегают разные опасности.

«Пока они туда летят, сколько еще таких линий электропередач повстречают», – говорит орнитолог.

Специалист уточняет, что чаще всего на опорах ЛЭП гибнут молодые птицы, взрослые орлы погибают редко. Хищник, доживший до 5-6 лет, успевает набраться опыта и ведет себя осторожно.

Между тем разные птицы массово гибнут в городской среде. Они врезаются в стены зданий, фасады с большими стеклами, автомобили. Особенно часто машины сбивают сов в темноте, во время их ночной охоты.

«Массовая гибель птиц происходит кругом. В прошлом году аграрии отравили много краснокнижников в южных регионах страны, когда травили мышевидных грызунов», – говорит Бекмансуров.

Спикер пояснил, что вместо того, чтобы насыпать яд в норки мышей, аграрии рассыпали его по полям. В результате произошла массовая гибель журавлей и пернатых хищников.

В этом году орнитологи цветными кольцами пометили 80 птенцов орлов Фото: vk.com/id69248498

От яда для грызунов погибли журавли, чайки, утки, орлы и филины

Действительно ли ЛЭП представляют серьезную опасность для пернатых? С этим вопросом «Татар-информ» обратился в Госкомитет Татарстана по биоресурсам.

«Да, действительно такая проблема существует, и она общероссийского масштаба. Компании должны устанавливать на ЛЭП птицезащитные устройства. Нужно все ЛЭП модифицировать», – сообщил начальник Управления охраны растительного и животного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

Размер вреда, причиненного объектам животного мира, специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам рассчитывают по специальной формуле. К примеру, орел-могильник занесен в Красную книгу России и Татарстана, ущерб в случае его гибели действительно оценивается от 100 тыс. рублей.

ЛЭП мощностью 6-10 кВ и трансформаторные подстанции на них очень опасны для птиц с широким размахом крыльев Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Отдельного учета фактов гибели птиц на ЛЭП природоохранное ведомство не ведет. Да и сделать это было бы сложно, ведь погибших птиц могут растерзать хищники. По словам специалиста, немало пернатых пострадало и погибло в республике в конце минувшего лета во время сильных ураганов.

Идею создания отдельной программы по переоборудованию ЛЭП поддержал профессор, завкафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.

«Башни электропередач не всегда оснащены птицезащитными приспособлениями. К сожалению, гибнет большое количество хищных птиц. Эта старая проблема решается долго и неохотно. Имеющиеся отдельные положительные примеры установки птицезащитных устройств не решают проблему», – отметил профессор КФУ.

Действительно, ЛЭП мощностью 6-10 кВ и трансформаторные подстанции на них очень опасны для птиц с широким размахом крыльев, считает старший научный сотрудник заповедника «Большая Кокшага» Геннадий Богданов. Ведь на них любят отдыхать и наблюдать за окружающей местностью хищные птицы, совиные, поясняет он.

«Жалко, когда птицы гибнут в первый же год жизни. У нас в Марий Эл тоже были такие случаи. В заповеднике «Большая Кокшага» защитные устройства поставлены на ЛЭП – 10 кВ, но они часто падают от ветра. Раньше были случаи гибели и ястребиной совы, осоеда, неясыти. Сейчас таких случаев нет. По республике есть случаи гибели сов, орла-карлика и даже пустельги», – отметил спикер.

Ученый добавил, что немало журавлей погибло в конце 2021 года от птичьего гриппа. Он также вспомнил 2022 год, когда более 2 тыс. журавлей погибло в Ставропольском крае и соседних областях из-за яда, разбросанного по полям для грызунов. Кроме того, тогда же погибли чайки, утки, орлы и филины.